FTSE Russell ຍົກລະດັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນຕະຫຼາດຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບບັນດາກຸ່ມພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຈັດອັນດັບຂອງ FTSE Russell, ຄື: ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ.
(ພາບປະກອບ: VGP)

ອົງການຈັດອັນດັບ FTSE Russell ຫາກໍ່ອອກແຈ້ງການເປັນທາງການຍົກລະດັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນການຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຄາດວ່າມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2026. ຕາມ Bloomberg, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບບັນດາກຸ່ມພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຈັດອັນດັບຂອງ FTSE Russell, ຄື: ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ.

ຕາມທ່ານ David Sol, ຫົວໜ້າທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ FTSE Russell ແລ້ວ, ເລື່ອງຍົກຂັ້ນເປັນການສ່ອງແສງບັນດາການປັບປຸງສຳຄັນໃນພື້ນຖານໂຄງການຕະຫຼາດຂອງ ຫວຽດນາມ. FTSE Russell ຄາດຄະເນວ່າ ເລື່ອງຍົກລະດັບສາມາດດຶງດູດທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກ 6 ຕື້ USD. ທ່ານນາງ Wanming Du, ຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍດັດຊະນີຂອງ FTSE Russell, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

“ໃນດັດຊະນີຕົວເລກຕະຫຼາດຫາກໍພົ້ນເດັ່ນຂອງ FTSE Russell (FTSE Emerging All Cap Index), ພວກຂ້າພະເຈົ້າຄາດຄະເນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະກວມເອົາປະມານ 0,3% ດັດຊະນີດັ່ງກ່າວ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກນ້ອຍຖ້າຫາກຄິດໄລເຖິງບັນດາສ່ວນປະກອບຂອງດັດຊະນີດັ່ງກ່າວ. ຢູ່ ອາຊີ, ອັດຕາດັ່ງກ່າວຂອງ ຫວຽດນາມ ພຽງແຕ່ຕຳກວ່າ ຟີລິບປິນ, ສ່ວນໃນໂລກແມ່ນຈັດສູງກວ່າບັນດາຕະຫຼາດຄື ໂກໂລມເບຍ ຫຼື ສ.ເຊັກໂກ”.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທະນາຄານ HSBC ຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີ 3,4 ຕື້ USD ຈະລົງທຶນເຂົ້າຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຂີດໝາຍ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກແຮງງານສປປ.ເກົາຫຼີ, ປະທານຄະນະກຳມະການການເມືອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong Un, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກແຮງງານ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ຕຸລາ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນການພັດທະນາໃນຫຼາຍຂົງເຂດຢ່າງແຮງ ແລະ ແທດຈິງກວ່າອີກ.
