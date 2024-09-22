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ຂ່າວສານ

Festival ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ 2024 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ

Festival ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ 2024 ລວມມີຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ.

ຢູ່ເຂດຖະໜົນຍ່າງໜອງ ຮ່ວານກຽມ, ຮ່າໂນ້ຍ, ພວມຈັດງານບຸນ ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ (Festival ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ 2024) ແຕ່ວັນທີ 19 – 22 ກັນຍາ, ປະກອບດ້ວຍລາຍການ, ການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ໄດ້ດຶງດູດແຂກມາຢ້ຽມຊົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງນະຄອນເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ (10 ຕຸລາ 1954 – 10 ຕຸລາ 2024).

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ກັນຍາ, ທ່ານ ຫງວຽນແອັງເຢືອງ, ຫົວໜ້າສູນສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ໃນບັນຍາກາດຂອງລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໄຂ Festival ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 2 ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ”- ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນແຫ່ງປະຫວັດສາດ”. ລາຍການແມ່ນຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຊຸກຍູ້ການຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ”.

        Festival ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ 2024 ລວມມີຫຼາຍເນື້ອໃນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຄື: ຮູບຈຳລອງ “ເສົ້າທຸງ ຮ່າໂນ້ຍ”, “ສະຖານີລົດໄຟ ຮ່າງກໍ - ຖ້ຽວລົດໄຟປະຫວັດສາດ”, “ໂອກວານເຈືອງ”… ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນເຂດແນະນຳບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄື: ເຟີ ຮ່າໂນ້ຍ, ເຂົ້າເໝົ້ນບ້ານ ວ່ອງ… ເຂົ້າຮ່ວມ Festival ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ, ແຂກທ່ອງທ່ຽງໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ:

        “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພານ້ອງຊາຍແມ່ນນັກຮົບເກາະ ເຈື່ອງຊາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ, ພໍດີແມ່ນກົງກັບວັນໄຂ Festival ລະດູໃບໃມ້ຫຼົ່ນ ຮ່າໂນ້ຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ນ້ອງຊາຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມບັນດາຮ້ານວາງສະແດງເຄື່ອງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ແລະ ແນະນຳບັນດາທິວທັດທຳມະຊາດຜ່ານບັນດາຮູບຈຳລອງ”.

        “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ບັນດາຮູບຈຳລອງກ່ຽວກັບທິວທັດທຳມະຊາດດີເດັ່ນຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ. ຮູບຈຳລອງໄດ້ຜະລິດອອກຄືກັນກັບມໍລະດົກ ແລະ ບັນດາເຮືອນໃນເມື່ອກ່ອນ, ບັນດາຮ້ານວາງສະແດງມີບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.”

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ, ລັດເຊຍ, ການາດາ ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi

ສປຊ, ລັດເຊຍ, ການາດາ ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi

ເຮືອບິນຂອງກະຊວງສຸກເສີນສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງຈຳນວນເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳກວ່າ 35 ລ້ານໂຕນມາ ຫວຽດນາມ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກພາຍຸ Yagi.
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