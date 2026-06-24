ຂ່າວສານ Festival ທະເລແຄັ້ງຮ່ວາຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ກໍລະກົດ 24/06/2026 Festival ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ 2 ເດືອນເມສາ, ເມືອງຍາຈາງ ແລະ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນບໍລິເວນແຂວງ, ດ້ວຍ 40 ກວ່າກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານນາງ ທ້າຍທິເລຮັ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ແຄ້ງຮ່ວາ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: VOV)ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄ້ງຮ່ວາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດ Festival ທະເລ ແຄັ້ງຮ່ວາ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນມະຫາສະໝຸດ - ບືນຕົວຂຶ້ນລະດັບສາກົນ”. Festival ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ 2 ເດືອນເມສາ, ເມືອງຍາຈາງ ແລະ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໃນບໍລິເວນແຂວງ, ດ້ວຍ 40 ກວ່າກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ບັນດາເຫດການຕອບສະໜອງຈະແກ່ຍາວແຕ່ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ ຈົນໝົດວັນທີ 10 ສິງຫາ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງມາແລ້ວ 11 ຄັ້ງ, ເຫດການໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກ Festival ຍາຈາງ ແຄ້ງຮ່ວາ ມາເປັນ Festival ທະເລແຄ້ງຮ່ວາ. ແຕ່ປີ 2026, ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຈຳປີ ແທນທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ 2 ປີເທື່ອໜຶ່ງຄືເມື່ອກ່ອນ. ທ່ານນາງ ທ້າຍທິເລຮັ່ງ, ຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ແຄ້ງຮ່ວາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜ່ານ Festival ທະເລແຄ້ງຮວ່າ 2026, ທາງແຂວງແຄ້ງຮ່ວາ ຈະສືບຕໍ່ໂຄສະນາຮູບພາບສະຖານທີ່ນັດພົບທີ່ປອດໄພ, ເປັນມິດ, ມີຄຸນນະພາບ; ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທຳທະເລໝູ່ເກາະ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)