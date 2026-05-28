ຂ່າວສານ
FAO ກ່າວເຕືອນຜົນກະທົບເຖິງເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ
ໃນເຫດການນີ້, ທ່ານ ຈຸຍຕຸງອຸຍ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ FAO ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂລກພວມເຫັນປະຈັກຕາການປະທະກັນດ້ານພູມີສາດການເມືອງ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມສະທົກສະທ້ານທີ່ມີລັກສະນະເປັນລະບົບແນໃສ່ເຄືອຂ່າຍກະສິກຳ ແລະ ສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກໂດຍກົງ. ທ່ານກໍໄດ້ໃສ່ໃຈວ່າ ຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ ບໍ່ໄດ້ມາໃນທັນທີ ຫາກໄດ້ປະກົດຂຶິ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນໄລຍະປູກຝັງ ແລະ ເກັບກ່ຽວໃນປີ 2026 – 2027, ເມື່ອຜົນລະປູກຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ ຍ້ອນຂາດເຂີນປຸຍ໋.
ໂດຍມີທັດສະນະຄືກັນ, ທ່ານ Pedro Sánchez ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແອັດສະປາຍ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການປິດຊ່ອງແຄບທະເລຍຸດທະສາດ Hormuz ເຮັດໃຫ້ລາຄາປຸ໋ຍ ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 50%, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງເຖິງວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງຊາວກະສິກອນນັບລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ.
ຕາມ FAO ແລ້ວ, ບັນດາປະເທດທີ່ເອື່ອຍອີງການນຳເຂົ້າທັນຍາຫານຈາກ ອາຟະລິກາ ແລະ ອາຊີ ຢ່າງສິ້ນເຊີງນັ້ນ ພວມຖືກຜົນກະທົບຄວບຄູ່ ຈາກໄພເງິນເຟີ້, ໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ປະກົດການສະພາບດິນຟ້າອາກາດ El Nino ທີ່ເກີດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນແຮງ.