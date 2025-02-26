ຂ່າວສານ
EVFTA ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນວິວັດການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ
ກອງປະຊຸມສຳມະນາປະກາດບົດລາຍງານ “ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EVFTA): ໝາກຜົນ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ການກຳນົດທິດການປະຕິຮູບ”, ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດສູນກາງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, EVFTA ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2020 ໄດ້ສ້າງກຳລັງໜູນສຳຄັນຊ່ວຍການສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມໄປຍັງ ສະຫະພາບເອີລົບ (EU). ມາດຕະຖ່ວງສົ່ງອອກໄປຍັງ EU ໃນຍອດວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ບັນລຸເກືອບ 13,2%ໃນປີ 2024. ຫວຽດນາມ ຍັງຮັກສາການສົ່ງອອກເກີນດຸນໄປຍັງ EU ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ບັນລຸລະດັບ 35,2 ຕື້ USD ໃນປີ 2024, ສູງທີ່ສຸດໃນສັນຍາການຄ້າເສລີສະບັບຕ່າງໆເຊິ່ງຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ຫງວຽນຈຽນທັ້ງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ເອີລົບ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ເມື່ອປຽບທຽບກັບບັນດາສັນຍາສະບັບຕ່າງໆແລ້ວ EVFTA ໄດ້ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາເຂົ້າໃນກົດໝາຍຫວຽດນາມໂດຍໄວ, ຄື: ກົດຂໍ້ບັງຄັບກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ, ການປົກປ້ອງການຄ້າ, ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງກັນໃນການລົງທຶນ… ນີ້ແມ່ນຈຸດສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ວິທີການສຳຜັດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕາມທິດນຳການປະຕິບັດດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ບັນດາວິສາຫະກິດ ຢູ່ຫວຽດນາມ ແນ່ນອນວ່າຈະມີຜົນສະທ້ອນຈາກບັນດາສັນຍາ, ໃນນັ້ນມີສັນຍາລຸ້ນໃໝ່ EVFTA.