ຂ່າວສານ
EU ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບປະກັນລັກສະນະຍືນຍົງໃນການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ປຶ້ມປົກຂາວ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມບັນດາບຸລິມະສິດການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ, ສະໜອງໃຫ້ບັນດານັກວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍ, ວິສາຫະກິດ, ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ບັນດາຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງອື່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເອີຣົບ ກ່ຽວກັບແງ່ມູມຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາເສດຖະກິດສຳຄັນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Julien Guerrier ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສະຖຽນລະພາບດ້ານການລົງທຶນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ EU ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈະມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຍາວນານ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຕັ້ງຄວາມຫວັງດ້ານການຄ້າສິນຄ້າ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢູ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕ ນັບທັງການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໃນອະນາຄົດ. ອີຢູ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຮັບປະກັນລັກສະນະຍືນຍົງໃນການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ລະບຸໃນປຶ້ມປົກຂາວ, ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນການເຕີບໂຕຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ”.