ຂ່າວສານ EU ແລະ ພັນທະມິດ ຊອກຫາວິທີການຮັດແໜ້ນຄຳສັ່ງລົງໂທດຕໍ່ກັບນ້ຳມັນບໍ່ຂອງ ລັດເຊຍ 27/09/2024 ທ່ານ David O'Sullivan ທູດພິເສດກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຂອງ EU ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 4 ບັນດາປະເທດຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ ບຣູກແຊມ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນປັບປຸງບັນດາມາດຕະການລົງໂທດ. ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນຢູ່ນະຄອນ Gubkinsky, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ (ພາບ: AFP/TTXVN)ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) ໄດ້ປະກາດວ່າ, ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ແລະ 12 ປະເທດຮ່ວມມືໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ ບຣູກແຊມ (ແບນຊິກ), ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ຝ່າຍຕາເວັນຕົກສຳລັບລັດເຊຍ, ກໍ່ຄືບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາລະດັບ ເພດານ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນຈາກລັດເຊຍ. ທ່ານ David O'Sullivan ທູດພິເສດກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຂອງ EU ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 4 ບັນດາປະເທດຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ ບຣູກແຊມ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນປັບປຸງບັນດາມາດຕະການລົງໂທດ. ປີ 2022, ກຸ່ມ 7 ປະເທດອຸດສາຫະກຳພັດທະນາ (G7) ແລະ EU ໄດ້ກຳນົດລະດັບລາຄາເພດານສຳລັບຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນໂດຍລັດເຊຍສະໜອງດ້ວຍທາງທະເລ ຢູ່ລະດັບ 60 USD/ຖັງ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ສະກັດກັ້ນ ມົດສະກູສຳຜັດກັບບັນດາການບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ປະກັນໄພຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ຖ້ານ້ຳມັນໄດ້ຂາຍດ້ວຍລາຄາທີ່ສູງກວ່າ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)