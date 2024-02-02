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ຂ່າວສານ

EU ສະເໜີ “ມາດຕະການປ້ອງກັນຕົວ” ຈຳກັດສິນຄ້າລາຄາຖືກຈາກ ຢູແກຼນ

ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ມີມາດຕະການ “ແກ້ໄຂຢ່າງວ່ອງໄວ” ໃນກໍລະນີເກີດຄວາມຂາດວັກຂາດຕອນສຳລັບຕະຫຼາດ EU ແລະ ສຳລັບບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ລະອຽດອ່ອນຄື: ສັດປີກ, ໄຂ່ ແລະ ນ້ຳຕານ.
(ພາບປະກອບຈາກ AFP/TTXVN)

ວັນທີ 31 ມັງກອນ, ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກຳນົດເວລາຕື່ມອີກ 1 ປີ ສຳລັບຂໍ້ກຳນົດຍົກເວັ້ນພາສີນຳເຂົ້າສຳລັບຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຢູແກຼນ, ແຕ່ຕ້ອງໄປພ້ອມ “ບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນຕົວ” ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນສິນຄ້ານຳເຂົ້າລາຄາຖືກເຊື່ອມເຂົ້າຕະຫຼາດນີ້ ເຊິ່ງຈະກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຂອງຕົນ. ຖະແຫຼງການຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ມີມາດຕະການ “ແກ້ໄຂຢ່າງວ່ອງໄວ” ໃນກໍລະນີເກີດຄວາມຂາດວັກຂາດຕອນສຳລັບຕະຫຼາດ EU ແລະ ສຳລັບບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ລະອຽດອ່ອນຄື: ສັດປີກ, ໄຂ່ ແລະ ນ້ຳຕານ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການ ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນປະລິມານສິນຄ້ານຳເຂົ້າຢູ່ໃນລະດັບປານກາງຂອງປີ 2022 – 2023.

ເດືອນ ມິຖຸນາ 2022, EU ໄດ້ຍົກເລີກພາສາອາກອນ ແລະ ບັນດາການຈຳກັດອື່ນໃນ 12 ເດືອນ ສຳລັບສິນຄ້າຈາກ ຢູແກຼນ. ປີ 2023, EU ໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ກຳນົດເວລາຕື່ມອີກ ໜຶ່ງປີແລະ ຄາດວ່າຈະໝົດຜົນສັກສິດນັບແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມັງ​ກອນ 2024

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ຈຳ​ເດືອນ ມັງ​ກອນ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024, ເພື່ອແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເດືອນ ມັງກອນ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄຳຊີ້ນຳຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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