Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

EgyptAir ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຖ້ຽວບິນປະຈຳອາທິດໄປຍັງ ຈີນ ນັບແຕ່ເດືອນ ມີນາ

ບໍລິສັດການບິນນີ້ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ສາຍການບິນໄປຍັງຈີນ 13 ຖ້ຽວຕໍ່ອາທິດ.
  ເຮືອບິນຂອງບໍລິສັດການບິນ EgyptAir, ອີຢິບ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ຄາດວ່າ, ບໍລິສັດການບິນ EgyptAir ຂອງ ອີຢິບ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຖ້ຽວບິນປະຈຳອາທິດໄປຍັງບັນດານະຄອນຂອງ ຈີນ ນັບແຕ່ເດືອນ ມີນາຈະມາເຖິງ, ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຕັດຕອນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19.

ວັນທີ 20 ມັງກອນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ກາຍໂຣ, ທ່ານ Yehia Zakaria, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ບໍລິສັດການບິນ EgyptAir ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບໍລິສັດການບິນນີ້ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ສາຍການບິນໄປຍັງຈີນ 13 ຖ້ຽວຕໍ່ອາທິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, EgyptAir ກໍ່ພວມປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຖ້ຽວການບິນໄປຍັງ ຊຽງໄຮ້. ຕາມທ່ານ Zakaria ແລ້ວ, ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ໄດ້ສົ່ງຄຳຮຽກຮ້ອງມາຍັງບໍລິສັດ EgyptAir ກ່ຽວກັບຈັດບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວໄປຍັງ ອີຢິບ ຜ່ານຖ້ຽວບິນຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອົາໃຈໃສ່, ຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແຂວງ ບາກລຽວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ

ເອົາໃຈໃສ່, ຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແຂວງ ບາກລຽວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ

ທ່ານ ຫວໍວັນຢູ໋ງ ແບ່ງປັນ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນໃຫ້ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມກວ່າອີກໃນການອອກແຮງງານ, ການຜະລິດ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບືນຕົວຂຶ້ນໃນຊີວິດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top