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ຂ່າວສານ

EaTu ກາ​ເຟ: ສະ​ຫະ​ກອນ ກາ​ເຟ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຢູ່ ໄຕ​ງວຽນ

ຫວ່າງແລ້ວນີ້, EaTu ກາເຟ ເຄື່ອງໝາຍຜະລິດຕະພັນກາເຟ ຂອງ ສະຫະກອນ ກະສິກຳການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ EaTu ຢູ່ຕາແສງ ແອອາຕູ, ນະຄອນ ບວນມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ ມີຄວາມເປັນກຽດໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນ Top 100 ຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນຂອງບັນດາສະຫະກອນໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະມາຄົມສະຫະກອນ ຫວຽດນາມ ມອບລາງວັນ ມາຍອານຕຽມ. ລາງວັນນີ້ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍ ເມື່ອສະຫະກອນດັ່ງກ່າວ ມີສະມາຊິກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ເອເດ.

ໃນໂຮງງານຜະລິດຂອງສະຫະກອນ ກະສິກຳການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ EaTu, ທ່ານ ເຈິ່ນດິ່ງຈ້ອງ, ຫົວໜ້າສະຫະກອນ ພວມກວດກາແຕ່ລະກ່ອງ ກາເຟ ຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປຍັງ ອາເມລິກາ. ໃກ້ໆນັ້ນ, ບັນດາກຳມະກອນພວມຈັດປະເພດ, ຫຸ້ມຫໍ່ກາເຟຜົງ ເພື່ອສົ່ງໄປຍັງລູກຄ້າຕາມໃບສັ່ງຊື້ທາງອິນເຕີເນັດ. ທັງຫຸ້ມຫໍ່, ປ້າ ເຮີບານ ເບີໂຕ ຢູ່ບ້ານ ແອອາ ຕາມ, ຕາແສງ ແອອາຕູ, ນະຄອນ ບວນມາທວດ ທັງເລົ່າສູ່ຝັງວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ສະຫະກອນນີ້ແຕ່ປີ 2015. ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດຕາມເຕັກນິກ ເຊິ່ງສະຫະກອນແນະນຳ. ກາເຟຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ມີລາຄາດີດັ່ງນັ້ນ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄອບຄົວກໍ່ເປັນປົກກະຕິ.

ສະຫະກອນ ກະສິກຳການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ EaTu ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ເດືອນສິງຫາ 2015. ຈາກສະມາຊິກ 49 ຄົນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທາງສະຫະກອນໄດ້

  ການເກັບກຽວກາເຟ ຂອງ ສະມາຊິກສະຫະກອນ  

ພັດທະນາໂດຍໄວ ມີສະມາຊິກຮ່ວມສຳພັນຕື່ມອີກ 260 ຄົນເພື່ອຜະລິດກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງບົນເນື້ອທີ່ກ່ວາ 300 ເຮັກຕາ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດບັນດາຂະແໜງອາຊີບອື່ນໆຂອງສະຫະກອນແມ່ນ: ປູກ, ຜະລິດ, ຊື້ຂາຍ, ປຸງແຕ່ງກາເຟ, ການບໍລິການປຸຍ, ອຸປະກອນກະສິກຳ, ສິນພິເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ… ທ່ານ ເຈິ່ນດິງຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ ຖ້າບ້ານໜຶ່ງເຮັດກາເຟແບບອົງຄະທາດແມ່ນຍາກ ແຕ່ທັງຕາແສງເຮັດຈະງ່າຍກວ່າ. ທາງສະຫະກອນມີຄວາມມຸ່ງຫວັງຄືດັ່ງນັ້ນ, ເວລາເບື້ອງຕົ້ນຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນ, ເຮົາໄດ້ຂົນຂວາຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນປູກສະຫຼັບກັນລະຫວ່າງ ກາເຟ, ພິກໄທ, ຖຸລຽນ. ເມື່ອປູກສະຫຼັບກັນກໍ່ເຫັນວ່າດີຫຼາຍ, ຕົ້ນໄມ້ນີ້ຈະໜູນຊ່ວຍຕົ້ນໄມ້ອື່ນ, ກາຍເປັນລະບົບນິເວດ, ເສດຖະກິດມີຄວາມເປັນປົກກະຕິ.

ກາເຟປຸງແຕ່ງຂອງສະຫະກອນ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາແຕ່ລະໜ່ວຍ ຈາກເມັດກາເຟ Robusta ບັນລຸໃບຢັ້ງຢືນການຄ້າທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ. ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມສະຫະກອນກະສິກຳການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ EaTu, ຄອບຄົວໃດກໍ່ມີເສດຖະກິດທີ່ດີພໍສົມຄວນ. ເອື້ອຍ ເຮີ ມວານ ເອບານ, ຫົວໜ້າກຸ່ມຜະລິດເລກ 2 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລາຄາສົ້ນເຂົ້າຄື: ປຸ໋ຍ, ຢາປ້ອງກັນພຶດ… ໂດຍສະຫະກອນສະໜອງ ສ່ວນສະມາຊິກຂອງສະຫະກອນໄດ້ບົວລະບັດ ກາເຟຕາມຕາຕະລາງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ.

ເມື່ອເຮົາໄປເຮັດໄຮ່, ລົງສວນຂອງບັນດາສະມາຊິກ ເຮົາກໍ່ຕິດຕາມກວດກາວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ. ຈົນຮອດເວລາເກັບກ່ຽວ, ຂາຍໃຫ້ສະຫະກອນ, ກາເຟ ເກັບກ່ຽວຕ້ອງສຸກປະມານ 85% ຈະມີລາຄາຕື່ມອີກແຕ່ 2000 – 5000ດົ່ງ/ກີໂລກຼາມ, ສ່ວນກາເຟສຸກເຫຼືອງ 100% ຂາຍຈະໄດ້ລາຄາສູງກ່ວາ.

ເພື່ອຂາຍໄດ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລາຄາສູງ, ທາງສະຫະກອນກະສິກຳການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ EaTu ໄດ້ຊ່ວຍບັນດາສະມາຊິກ, ຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ ປ່ຽນແປງຄວາມຊິນເຄີຍໃນການປູກຝັງ, ຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ບັນລຸບັນດາມາດຕະຖານ, ໃບຢັ້ງຢືນສາກົນ, ຕິດສະແຕມຕົ້ນກຳເນີດ… ສະຫະກອນກໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງສາຂາສະມາຄົມກາເຟ ສິນພິເສດ, ຜະລິດຕາມແບບວິທີ Honey. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍຍົກສູງມູນຄ່າຂອງເມັດກາເຟ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງມາໃຫ້ຊາວກະສິກອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ

ທ່ານ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ

ກ່ອນບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະເສັງ 2025, ວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮ່າເວີຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປ. ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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