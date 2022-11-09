ຂ່າວສານ
COP 27: ສປຊ ກ່າວເຕືອນວ່າໂລກພວມຢູ່ໃກ້ກັບ “ໄພພິບັດດ້ານດິນຟ້າອາກາດ”
ໃນຂອບເຂດມື້ເຮັດວຽກທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ ຂອງສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP27) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Sharm El-Sheikh, ເອີຢິບ, ວັນທີ 7 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສ ກ່າວເຕືອນຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບສະພາບການວິກິດການທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ກ່າວເຕືອນບັນດາປະເທດພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າການເລືອກເຢັ້ນທີ່ຮ້າຍແຮງ ລະຫວ່າງ ຝ່າຍໜຶ່ງແມ່ນການຮ່ວມມືເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດລົງ ແລະ ຝ່າຍໜຶ່ງແມ່ນ ຍູ້ລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດຕົກເຂົ້າສູ່ໄພພິບັດດ້ານດິນຟ້າອາກາດ”. ທ່ານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງບັນດາປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ບັນດາປະເທດທຸກຍາກທີ່ສຸດ ເພື່ອຍູ້ໄວວິວັດການຫັນປ່ຽນຈາກເຊື້ອເພິ່ງຝອກຊິວ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການແຈກຢາຍແຫຼ່ງການເງິນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາປະເທດທຸກຍາກອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ຂອງສະພາບການໂລກອຸ່ນຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຢຸດຕິການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຊື້ອເພິງທີ່ມີທາດກາກບອນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ໃນປີ 2040, ໃນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ (OECD) ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄວກ່ວາແມ່ນໃນປີ 2030.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ Kristalina Georgieva ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກາກບອນຕ້ອງກຳນົດລາຄາສະເລ່ຍຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 75 USD/ໂຕນໃນທົ່ວໂລກ ໃນທ້າຍທົດສະວັດນີ້ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນໂລກ.