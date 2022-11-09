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ຂ່າວສານ

COP 27: ສ​ປ​ຊ ກ່າວ​ເຕືອນ​​ວ່າໂລກ​ພວມ​ຢ​ູ່ໃກ້ກັບ “ໄພ​ພິ​ບັດ​ດ້ານ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ”

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຢຸດຕິການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຊື້ອເພິງທີ່ມີທາດກາກບອນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ໃນປີ 2040.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ COP 27 (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ໃນຂອບເຂດມື້ເຮັດວຽກທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 27 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ ຂອງສປຊ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP27) ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Sharm El-Sheikh, ເອີຢິບ, ວັນທີ 7 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສ ກ່າວເຕືອນຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບສະພາບການວິກິດການທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ກ່າວເຕືອນບັນດາປະເທດພວມຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າການເລືອກເຢັ້ນທີ່ຮ້າຍແຮງ ລະຫວ່າງ ຝ່າຍໜຶ່ງແມ່ນການຮ່ວມມືເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດລົງ ແລະ ຝ່າຍໜຶ່ງແມ່ນ ຍູ້ລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດຕົກເຂົ້າສູ່ໄພພິບັດດ້ານດິນຟ້າອາກາດ”. ທ່ານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງບັນດາປະເທດຮັ່ງມີ  ແລະ ບັນດາປະເທດທຸກຍາກທີ່ສຸດ ເພື່ອຍູ້ໄວວິວັດການຫັນປ່ຽນຈາກເຊື້ອເພິ່ງຝອກຊິວ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການແຈກຢາຍແຫຼ່ງການເງິນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາປະເທດທຸກຍາກອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ຮັບມືກັບບັນດາຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ຂອງສະພາບການໂລກອຸ່ນຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຢຸດຕິການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຊື້ອເພິງທີ່ມີທາດກາກບອນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ໃນປີ 2040, ໃນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ (OECD) ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄວກ່ວາແມ່ນໃນປີ 2030.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ Kristalina Georgieva ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກາກບອນຕ້ອງກຳນົດລາຄາສະເລ່ຍຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 75 USD/ໂຕນໃນທົ່ວໂລກ ໃນທ້າຍທົດສະວັດນີ້ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ຢັ້ງ​ຢືນ​ຫຼັກ​ໝັ້ນ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ ແລະ ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ, Samdech Techo Hun Sen, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40, 41 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມກັບການນຳໃນພາກພື້ນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ, ການພົວພັນທາງການທູດ, ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ຜ່ານນັ້ນ, ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະມາຊິກຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສຽງເວົ້າຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ທີ່ມີຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາ
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