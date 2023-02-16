ຂ່າວສານ
Bloomberg: ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ດູດດື່ມສຳລັບບໍລິສັດ Startup
ວັນທີ 14 ກຸມພາ, Bloomberg ໄດ້ລົງບົດຂຽນ: “ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຈາກ ຮ່ອມພູ Silicon ພວມປະກອບສ່ວນພັດທະນາລະບົບນິເວດແຫ່ງການ Startup ຫວຽດນາມ”, ໃນນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນພ້ອມກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ ພວມພັດທະນາ ໄວ ເຮັດໃຫ້ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ດູດດຶ່ມສຳລັບບໍລິສັດ Startup.
ບົດຂຽນໄດ້ຄັດສະເໜີບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2022 ຂອງ KPMG International Ltd ແລະ HSBC Holdings Plc, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນ ບໍລິສັດ Startup ຢູ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່ານັບແຕ່ເມື່ອເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຮອດກາງປີ 2022.
Bloomberg ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ນຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນກາຍເປັນ ສະຖານທີ່ດຶງດດເງິນລົງທຶນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນເຊິ່ງ ອາດຈະປະກອບສ່ວນ 40% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.