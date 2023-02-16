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ຂ່າວສານ

Bloomberg: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ດູດ​ດື່ມ​ສຳ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Startup

Bloomberg ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ນຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນກາຍເປັນ ສະຖານທີ່ດຶງດດເງິນລົງທຶນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນເຊິ່ງ ອາດຈະປະກອບສ່ວນ 40% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

ວັນທີ 14 ກຸມພາ, Bloomberg ໄດ້ລົງບົດຂຽນ: “ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຈາກ ຮ່ອມພູ Silicon ພວມປະກອບສ່ວນພັດທະນາລະບົບນິເວດແຫ່ງການ Startup ຫວຽດນາມ”, ໃນນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ອຸດົມສົມບູນພ້ອມກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ ພວມພັດທະນາ ໄວ ເຮັດໃຫ້ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ດູດດຶ່ມສຳລັບບໍລິສັດ Startup.

ບົດຂຽນໄດ້ຄັດສະເໜີບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2022 ຂອງ KPMG International Ltd ແລະ HSBC Holdings Plc, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນ ບໍລິສັດ Startup ຢູ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່ານັບແຕ່ເມື່ອເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຮອດກາງປີ 2022.

Bloomberg ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ນຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນກາຍເປັນ ສະຖານທີ່ດຶງດດເງິນລົງທຶນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນເຊິ່ງ ອາດຈະປະກອບສ່ວນ 40% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ​ເບ້ນ​ແຈ່

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ກວດຄືນບັນດານະໂຍບາຍພວມນຳໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບົນຈິດໃຈ ໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ສູນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເບິ່ງແຍງດູແລ, ດຳເນີນຊີວິດ, ການສິດສອນ.
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