ຂ່າວສານ
AstraZeneca ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ AstraZeneca. ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Pascal Soriot ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາ 2022 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ເປີດທິດທາງການຮ່ວມມືໃໝ່, ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຍາວນານລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນຂົງເຂດໃໝ່ຄື ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາສີຂຽວ...
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີ ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, Juliette White ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເປັນເຈົ້າດ້ານຢຸກຢາ, ວັກຊິນ, ອຸປະກອນການແພດຂອງ ຫວຽດນາມ; ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ເຕັກໂນໂລຢີໃນຂົງເຂດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ກັບ ຫວຽດນາມ.