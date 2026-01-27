Báo Ảnh Việt Nam

ASEAN Para Games 13: ຂີດ​ໝາຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດຍົກ​ລະ​ດັບ​ກິ​ລາ​ຄົນ​ພິ​ການໃນ​ພາກ​ພື້ນ

ງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ຊື່ງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນການເຕີບໃຫ່ຍກ້າວກະໂດດຂັ້ນຂອງກິລາຄົນພິການ ອາຊຽນ.
  ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)  
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ຣັດຊາຊິມາ ປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດພິທິອັດງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 13  (ASEAN Para Games 13). ດ້ວຍສະຖິຕິແມ່ນແຂ່ງຂັນກິລາ 19 ປະເພດລວມ 1472 ຊຸດຫຼຽນລາງວັນ. ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ໂອ້ສົດ ບາວິໄລ ປະທານສະຫະພັນກິລາຄົນພິການ (APSF), ຢືນຢັນວ່າ ງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ຊື່ງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນການເຕີບໃຫ່ຍກ້າວກະໂດດຂັ້ນຂອງກິລາຄົນພິການ ອາຊຽນ. ງານມະຫາກຳກິລາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນໃນພາກພື້ນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສັນຍາລັກອັນສູງສົ່ງຂອງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊື່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສືບ​ຕໍ່​ນຳ​ພາ​ລະ​ກິດ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຂອງ​ສອງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ພັນລະຍາ ຢ່າງສົມກຽດ ເນື່ອງໃນໂອກາດພວມຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
