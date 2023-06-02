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ຂ່າວສານ

ASEAN Para Games 12: ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ

ASEAN Para Games ຄັ້ງທີ 12 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 9 ມິຖຸນາ.
ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສະໜາມບິນ ກ່ອນທີ່ໄປ ກຳປູເຈຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN Para Games ຄັ້ງທີ 12

ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຄະນະນັກກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງມິງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ກິລາກາຍຍະກຳ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ພ້ອມກັບສະມາຊິກ 164 ຄົນ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ກຽມພ້ອມໃຫ້ການແຂ່ງຂັນຊິງລາງວັນໃນງານມະຫາກຳກິລາຄົນພິການອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN Para Games) ຄັ້ງທີ 12. ບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຈະແຂ່ງຂັນ 8 ໃນຈຳນວນ 13 ປະເພດກິລາຂອງງານມະຫາກຳ, ເຊິ່ງລວມມີ: ແລ່ນ ແລະ ລານ, ລອຍນ້ຳ, ຍົກນ້ຳໜັກ, ຕີດອກປີກໄກ່, ປີ໋ງປ໋ອງ, ໝາກຮຸກສາກົນ, ມວຍ judo ແລະ Boccia. ເປົ້າໝາຍຂອງກິລາຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ໃນງານມະຫາກຳກິລາຄັ້ງນີ້ແມ່ນສູ້ຊົນຄ້ວາຫຼຽນໄດ້ແຕ່ 50 – 55 ຫຼຽນ ແລະ ລອດເຂົ້າທອບ 4 ບັນດາປະເທດຢືນແຖວໜ້າໃນຕາຕະລາງສະຫລຸບຫຼຽນ.

ASEAN Para Games ຄັ້ງທີ 12 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 – 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່ຄື: ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ Morodok Techo, ສະໜາມກິລາ Olympic ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ພວມ​ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນຊ້​ຽງ​ຢາງ​ຮົງ 10 ຂອງ​ ຈີນ

ຫ​ວຽດ​ນາມ ພວມ​ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນຊ້​ຽງ​ຢາງ​ຮົງ 10 ຂອງ​ ຈີນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຈີນ ປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ.
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