ຂ່າວສານ ASEAN Bazaar ປະຈຳ ເມັກຊີໂກ: ແຜ່ກະຈາຍສີສັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຢັ້ງຢືນບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ 01/12/2025 ວັນທີ 29 ພະຈິກ, ໃນບັນຍາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນຂອງ “ງານບຸນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ, ດົນຕີ ແລະ ລົດຊາດ” ຢູ່ເມືອງ Iztapalapa, ບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນຫົວໃຈວັດທະນະທຳຂອງນະຄອນຫຼວງ Mexico City, ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ເມັກຊີໂກ ໄດ້ໄຂເຫດການວັດທະນະທຳ ແລະ ອາຫານການກິນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ASEAN Bazaar 2025. ປະຊາຊົນເມືອງ Iztapalap ມາຊິມອາຫານ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)ບັນດາສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ໄທ ປະຈຳ ເມັກຊີໂກ ໄດ້ແນະນຳບັນດາສີສັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້: ນັບແຕ່ຊຸດອາພອນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເປັນເອກະລັກຄື ແນມຂອງ ຫວຽດນາມ, ພັດໄທ... ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ລາຍການສະແດງສິລະປະຂອງນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນະຍົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈ, ຄືດັ່ງຄຳສະບາຍດີທີ່ແສນອົບອຸ່ນຈາກ Iztapalapa ຝາກເຖິງ ອາຊຽນ. ດ້ວຍບົດບາດອັນຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ອາເມລິກາ ລາຕິງ, ຊຸກຍູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຜ່ານນັ້ນປັບປຸງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງສອງພາກພື້ນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)