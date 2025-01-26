ຂ່າວສານ
APF ເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ ເກິນເທີ
ວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ ເກີນເທີ, ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນລັດຖະສະພາ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ (APF) ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກເປັນເວລາ 2 ວັນ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ Hilarion Etong, ປະທານ APF, ຮອງປະທານຜູ້ທີ່ໜຶ່ງສະພາແຫ່ງຊາດ Cameroon, ກອງປະຊຸມໄດ້ສຳເລັດໂຄງການດຳເນີນງານທັງໝົດ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະບໍລິຫານງານ APF ໄດ້ເປັນເອກະພາບຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ ເກີນເທີ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ ກ່ຽວກັບກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນທີ່ບັນລຸໄດ້ພາຍຫຼັງເວທີປາໄສດ້ວຍຫົວຂໍ້ ຮ່ວມມື ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ ກ່ຽວກັບກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມ.
ຖະແຫຼງການກໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະ ລັດຖະສະພາສະມາຊິກ ຝລັ່ງ ໂກໂຟນີ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະສະພາ, ລັດຖະບານ ໃນການປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມລວມ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ, ໜູນຊ່ວຍຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ເພີ່ມທະວີການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຊຸກຍູ້ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມທົນທານ ແລະ ການຮັບມືຂອງລະບົບທັນຍາຫານ ແລະ ກະສິກຳທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໜ້າການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.