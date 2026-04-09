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ຂ່າວສານ

AMRO: ຫວຽດນາມ ຮັບມືຕໍ່ສະພາບການປັ່ນປ່ວນດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ບົດລາຍງານ AREO ຄາດຄະເນວ່າ ລະດັບເຕີບໂຕ GDP ຕົວຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2026 ຈະແມ່ນ 7,4% ແລະ ປີ 2027 ຈະແມ່ນ 7,1%.
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: TTXVN)  

ບົດລາຍງານປະຈຳປີທ່າອ່ຽງສະພາບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ອາຊຽນ + (AREO) ປີ 2026 ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຮັບມືຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກໄດ້ເປັນຢ່າດີ​, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນບັນດາລະບົບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືດັ່ງຈຸດນັດພົບແຖວໜ້າໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI).

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກາດທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວອງຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ ອາຊຽນ + 3, ລວມມີບັນດາປະເທດຂຶ້ນກັບ ອາຊຽນ ກັບ 3 ຄູ່ຮ່ວມມື ຈີນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ (AMRO). ທີ່ເຫດການຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06 ເມສາທ່ານ Dong He, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະກິດຂອງ AMRO ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແກ້ໄຂສະພາບການປັ່ນປ່ວນດ້ານພາສີອາກອນເມື່ອປີ 2025 ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຫວັງວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນໃນປີ 2026.

ບົດລາຍງານ AREO ຄາດຄະເນວ່າ ​ລະດັບເຕີບໂຕ​ GDP ຕົວຈິງອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2026 ຈະແມ່ນ 7,4% ແລະ ປີ 2027 ຈະແມ່ນ 7,1%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນກວ່າ 80 ຄົນ ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ ເມ​ດີ​ເຕ​ຣາ​ເນຍ

ມີ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນກວ່າ 80 ຄົນ ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ ເມ​ດີ​ເຕ​ຣາ​ເນຍ

ກ່ຳ​ປັ່ນຂົນ​ສົ່ງໂດຍສານ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ປະ​ມານ 120 ຄົນ ເດີນທາງອອກ​ຈາກ​ເທດ​ສະ​ບານ​ແຄມ​ທະ​ເລ Tajoura, ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ ລີ​ບີ ໃນ​ວັນ​ທີ 05 ເມ​ສາ ຖືກ​ຂວ້ຳ​ຍ້ອນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂສະພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່ປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ.
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