ຂ່າວສານ
“Amazing Thailand: Your Stories Never End - ຍິ່ງເຂົ້າໃຈຍິ່ງຮັກ” ສົ່ງເສີມການຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ໄທ
ເມື່ອສຽງເພງໃນລາຍການຟ້ອນ 4 ພາກ ດັ່ງຂຶ້ນ, ພ້ອມດ້ວຍວາດຟ້ອນອັນຄອ່ງແຄວ້ຂອງບັນດານັກສິລະປະການມາຈາກແຂວງ ຊຽງໃໝ່, ໄທ ໄດ້ດຶງດູດແຂກເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ “Amazing Thailand: Your Stories Never End - ໄທ ຍິ່ງເຂົ້າໃຈຍິ່ງຮັກ” ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ເມື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງເຫດການນີ້, ທ່ານນາງ Urawadee Sriphiromya (ອຸຣະວະດີ ສີພິລົມ) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງລາຊະອາຈາຈັກ ໄທ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາຄຳເວົ້າ “ໄທ ຍິ່ງເຂົ້າໃຈຍິ່ງຮັກ” ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອມາຫາ ໄທ, ພວກເພື່ອນຈະມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ, ມີຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ໄດ້ຊິມບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ຕ່າງກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຕ່ລະຄົນຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກສະເພາະຂອງໃຜລາວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທຳອິດແມ່ນເພື່ອສ້າງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຊາວຫວຽດນາມທີ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈັດເຫດການນີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມາເຂົ້າຮ່ວມ, ກໍຄືໃຫ້ວົງການນັກທຸລະກິດມາເພື່ອສ້າງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ”.
ນອກຈາກໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການຟ້ອນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ໄທ ແລ້ວ, ແຂກທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການຍັງມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເຮັດບັນດາຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ໄທ; ຮັບຊົມລາຍການສະແດງມວຍໄທ, ໄດ້ຊິມບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ ກໍຄືໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາເພື່ອນ ໄທ ໂດຍກົງອີກດ້ວຍ.
“ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ໄທ ເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີໂອກາດໄດ້ສຳຜັດຕົວຈິງແບບນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຄົນ ໄທ ສະໜິດສະໜົມ, ເຂົ້າຄົນໄດ້ງ່າຍ, ເຂົາເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນວັດທະນະທຳຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງ”.
“ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້ ນ້ອງໄດ້ຮັບຊົມການສະແດງມວຍໄທ. ນ້ອງມັກລາຍການນີ້ຫຼາຍ ເພາະວ່າການສະແດງມວຍຄັກຫຼາຍ. ນ້ອງກໍມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ໄທ ແລະ ຮູ້ສຶກໃກ້ຊິດກັບ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າ. ຖ້າຫາກວ່າມີໂອກາດ ນ້ອງຈະໄດ້ໄປທ່ອງທ່ຽວ ໄທ”.
ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາແຜ່ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ, ງານບຸນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ໄທ, ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກມາສະແດງໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະເຂດພາກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຟິມຮູບເງົາກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນ ເຊິ່ງຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ຄັດເລືອກເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມະຫາຊົນ ຫວຽດນາມ ມີມູມມອງອັນຫຼາກຫຼາຍກວ່າກ່ຽວກັບຊີວິດສັງຄົມຂອງ ໄທ. ໜັງ ໄທ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຫຼານມ່າ” ໄດ້ສາຍຟຼີມື້ໜຶ່ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ນັ້ນ ໄດ້ດຶງດູດເພື່ອນໜຸ່ມ ມາຊົມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ທ່ານນາງ ເອີບລາບ ສີພິລົມ, ຜູ້ຕາງໜ້າກົມໃຫຍ່ທ່ອງທ່ຽວ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ແມ່ນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຂອງ ໄທ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກແນະນຳ “5 ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເມື່ອໄປ ໄທ” ເຊິ່ງແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ບໍ່ຄວນພາດ, ນັ້ນແມ່ນ: ໄປທົດລອງ, ໄປທ່ຽວ, ໄປຊິມ, ໄປຊົມ, ໄປຊອັບປີ້ງ. ຈຸດເວລານີ້, ຢູ່ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ. ເລື່ອງທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈັດງານບຸນນີ້ ກໍເພື່ອຢາກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ສະແດງນ້ຳໃຈອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ອັນເປັນມູນເຊື້ອຂອງສາຍພົວພັນມີມາແຕ່ດົນນານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໄທ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວ”.
ຜ່ານເຫດການວັດທະນະທຳ “Amazing Thailand: Your Stories Never End – ໄທ ຍິ່ງເຂົ້າໃຈຍິ່ງຮັກ”, ສະຖານທູດ ໄທ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ໄທ, ວິສາຫະກິດ ໄທ ທີ່ພວມດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈອຸປະຖຳເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນ 300 ຖົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸ Yagi. ທ່ານນາງ Urawadee Sriphiromya, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈາກການແຜ່ບໍລິຈາກ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກພາຍຸ Yagi ຢູ່ ຫວຽດນາມ./.