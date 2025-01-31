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ຂ່າວສານ

Ahmed al – Sharaa ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບົ່ງ​ຕົວ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຂອງ ຊີ​ຣີ

ທ່ານ al – Sharaa ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງ ຊີຣີ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ຊີຣີ ໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ.
  ທ່ານ Ahmed al – Sharaa (ພາບ: AP)  

ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ການນຳປັດຈຸບັນຂອງ ຊີຣີ, ທ່ານ Ahmed al – Sharaa ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດນີ້ໃນໄລຍະລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ແລະ ທຸກພັກຝ່າຍການທະຫານຢູ່ ຊີຣີ ລ້ວນແຕ່ຖືກຫຍຸບເລີກ. ຕາມທ່ານ Hassan  Abdel Ghani ໂຄສົກອຳນາດການປົກຄອງການທະຫານ ຊີຣີ ແລ້ວ, ທ່ານ al – Sharaa  ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງປະເທດນີ້ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ຊີຣີ ໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ.

ທ່ານ Hassan Abdel Ghani ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະຫຍຸບເລິກບັນດາພັກຝ່າຍການທະຫານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງທັງໝົດໃນທັນທີ ເພື່ອໂຮມເຂົ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານ António Guterres ຢືນຢັນວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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