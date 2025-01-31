ຂ່າວສານ
Ahmed al – Sharaa ໄດ້ຮັບການບົ່ງຕົວເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງ ຊີຣີ
ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ການນຳປັດຈຸບັນຂອງ ຊີຣີ, ທ່ານ Ahmed al – Sharaa ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດນີ້ໃນໄລຍະລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ແລະ ທຸກພັກຝ່າຍການທະຫານຢູ່ ຊີຣີ ລ້ວນແຕ່ຖືກຫຍຸບເລີກ. ຕາມທ່ານ Hassan Abdel Ghani ໂຄສົກອຳນາດການປົກຄອງການທະຫານ ຊີຣີ ແລ້ວ, ທ່ານ al – Sharaa ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງປະເທດນີ້ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ຊີຣີ ໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ.
ທ່ານ Hassan Abdel Ghani ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະຫຍຸບເລິກບັນດາພັກຝ່າຍການທະຫານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງທັງໝົດໃນທັນທີ ເພື່ອໂຮມເຂົ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ.