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ຂ່າວສານ

ADB ຮັກສາການຄາດຄະເນທີ່ຕັ້ງໜ້າຕໍ່ກັບແງ່ຫວັງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ

ກຳລັງໜູນເຕີບໂຕປີ 2026 ມາຈາກການຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນສາທາລະນະ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຜ່ອນຜັນ.
  (​ພາບ​ປະ​ກອບ: TTXVN)  

ຄາດ​ຄະ​ເນວ່າ GDP ຫວຽດ​ນາມ ​​ຈະເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 7,2% ໃນ​ປີ 2026 ແລະ 7% ໃນ​ປີ 2027, ໃນ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ພາຍນອກ ແລະ ຄວາມ​ຂາດ​ສະ​ຖຽ​ນ​ລະ​ພາບ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເພີ່ມ​ຂ​ຶ້​ນ. ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໂດຍ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີ (ADB) ຍົກ​ອອກ​ມາ ທີ່​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​​ປະ​ກາດ​ບົດ​ລາຍ​ງານແງ່​ຫວັງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ອາ​ຊີ ໄຕ​ມາດ​ທີ 1 ປີ 2026.

ຕາມ ADB ແລ້ວ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວສົ່ງ​ອອກ​ຢ່າງ​ແຮງ ກ່ອນ​ທີ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ຈະດັດ​ປັບ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສົມ​ທົບ, ​ເລື່ອງນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໜູນ​ຊ່ວຍ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ໄດ​້​ຮັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ເປັນ​ປົກ​ກ​ະ​ຕິ ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນມາມ ເຕີບ​ໂຕ​ຢ່າງໝັ້ນ​ແກ່ນ​ໃນ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ທີ່ພວມ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ, ການ​ປ​ະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ແລະ ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຂາດ​ສະ​ຖຽ​ນ​ລະ​ພາບ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຢູ່​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ເລິກ, ກວ້າງ​ຂວາງນັ້ນ ອາ​ດ​ຈະ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່​ແງ່​ຫວັງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ​ປີນີ້.

ແລະ​ກໍ່​ຢູ່​ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫງວຽນ​ບາ​ຮຸ່ງ, ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ຊ່າວ​ຊານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ADB ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເຕີບ​ໂຕ​ປີ 2026 ມາ​ຈາກ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເງິນ​ຕາ​ຜ່​ອນ​ຜັນ. ຄາດ​ວ່າ, ​ເງິນ​ເຟີ້​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນ 4,0% ໃນ​ປີ 2026 ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ຫຼຸດ​ລົງ 3,8% ໃນ​ປີ 2027.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ເຂດ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ 34 ແຫ່ງ ຢູ່​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ເຂດ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ 34 ແຫ່ງ ຢູ່​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ

ວັນ​ທີ 09 ເມ​ສາ, ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ ອິ​ດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ 34 ແຫ່ງ ຢູ່​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກແມ່​ນ້ຳ​ຈໍ​ແດນ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ປະ​ເທດ​ນີ້​ພວມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍຫຼາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​​ທະ​ຫານ​ໃນຫຼາຍ​ສະ​ໜາມ​ຮົບ.
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