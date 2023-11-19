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ຂ່າວສານ

8 ແຂວງ ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ໝູ່​ບ້ານ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊຸມ​ຊົນ

ງານມະໂຫລານ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳບັນດາໝູ່ບ້ານທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນດີເດັ່ນໃນເຂດ ເພື່ອດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳປະເພນີທີ່ເອກະລັກສະເພາະ.
ພິທີໄຂງານມະໂຫລານໝູ່ບ້ານທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ ບັນດາແຂວງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ເປີດກວ້າງປີ 2023 (ພາບ:nhandan.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພະຈິກ, ຢູ່ຕາແສງ ຈ່ຽງເຈົາ, ເມືອງ ມາຍເຈົາ (ຮວ່າບິ່ງ), ພິທີໄຂງານມະໂຫລານໝູ່ບ້ານທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ ບັນດາແຂວງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ເປີດກວ້າງປີ 2023, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 8 ແຂວງຄື: ຮວ່າບິ່ງ, ຝູເທາະ, ເຊີນລາ, ດ້ຽນບຽນ, ລາຍເຈົາ, ຮ່າຢາງ, ລ່າວກາວ ແລະ ອຽນບ໊າຍ. ງານມະໂຫລານດັ່ງກ່າວ ມີຮ້ານວາງສະແດງ 22 ຮ້ານຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ມາວາງສະແດງ, ແນະນຳວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ຜະລິດຕະກັນກະເສດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ. ໃນຂອບເຂດຂອງງເຫດການ, ຍັງມີກິດຈະກຳຕ່າງໆຄື: ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ ປີ 2023, ການແຂ່ງຂັນອາຫານການກິນການທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນ ບັນດາແຂວງ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອເປີດກວ້າງ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮວ່າບິ່ງ ຫງວຽນວັນຕວ່ານ ເນັ້ນໜັກວ່າ ງານມະໂຫລານ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳບັນດາໝູ່ບ້ານທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນດີເດັ່ນໃນເຂດ ເພື່ອດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳປະເພນີທີ່ເອກະລັກສະເພາະ.

ງານມະໂຫລານໝູ່ບ້ານທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊົນບັນດາແຂວງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອເປີດກວ້າງປີ 2023 ຈະດຳເນີນຮອດວັນທີ 19 ພະຈິກ ຈຶ່ງອັດລົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນໄລຍະ 4 ວັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ມີທັງໝົດເກືອບ 25 ກິດຈະກໍາຢ່າງລຽນຕິດ. ເດີນທາງຮ່ວມກັບທ່ານປະທານປະເທດໃນຄັ້ງນີ້, ການນໍາບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ພົບປະ, ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍ ດ້ວຍຈໍານວນຫຼາຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້.
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