Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

79 ຜະລິດຕະພັນ, ມາດຕະການດີຈີຕອນໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນ TOP ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຫວຽດນາມ ປີ 2023

ໂຄງການເຊີດຊູ TOP ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາປະສິດທິຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
  ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ຮັບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ລາຍການເຊີດຊູ “TOP ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຫວຽດນາມ - 4.0 Awards” ຄັ້ງທີ 4 ປີ 2023, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ ຫວຽດນາມ, ສົມທົບກັບສະຖາບັນປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດ.

ໂຄງການເຊີດຊູ TOP ອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຫວຽດນາມ ປີ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາປະສິດທິຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງໃນບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດ, ຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ. ພ້ອມທັງ, ຊຸກຍູ້ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ, ການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ປ່ຽນໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ ຮ່າ​ຢາງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ ຮ່າ​ຢາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ຮ່າຢາງ ຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນ, ການສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top