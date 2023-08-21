ຂ່າວສານ
50 ປີແຫ່ງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ການາດາ: ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ວັນທີ 21 ສິງຫາ ແມ່ນ ຄອບຮົບ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ການາດາ (1973 - 2023). ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ການາດາ ຟ້າມວິງກວາງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: 50 ປີຜ່ານມາ, ສອງປະເທດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ. ຮອດປີ 2017, ສອງຝ່າຍໄດ້ຍົກລະດັບຂອບເຂດການພົວພັນຂຶ້ນສູ່ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ.
ເມື່ອຕີລາຄາເກດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມວິງກວາງ ຖືວ່າ: ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງຝ່າຍຍັງຫຼາຍຢູ່. ກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ການທູດ ທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຫວັງຢາກສ້າງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາໂດຍອີງຕາມການປະຕິບັດຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ. ສອງຝ່າຍກໍ່ຢາກກໍ່ສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ ຢູ່ບັນດາເຂດທະເລ, ໃນນັ້ນມີທະເລຕາເວັນອອກ.