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ຂ່າວສານ

50 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ກາ​ນາ​ດາ: ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນຫຼາຍ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ

ເມື່ອຕີລາຄາເກດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມວິງກວາງ ຖືວ່າ: ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງຝ່າຍຍັງຫຼາຍຢູ່.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ການາດາ ຟ້າມວິງກວາງ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 21 ສິງຫາ ແມ່ນ ຄອບຮົບ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ການາດາ (1973 - 2023). ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ການາດາ ຟ້າມວິງກວາງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: 50 ປີຜ່ານມາ, ສອງປະເທດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງ. ຮອດປີ 2017, ສອງຝ່າຍໄດ້ຍົກລະດັບຂອບເຂດການພົວພັນຂຶ້ນສູ່ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ.

ເມື່ອຕີລາຄາເກດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມວິງກວາງ ຖືວ່າ: ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງຝ່າຍຍັງຫຼາຍຢູ່. ກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ການທູດ ທັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຫວັງຢາກສ້າງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາໂດຍອີງຕາມການປະຕິບັດຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ. ສອງຝ່າຍກໍ່ຢາກກໍ່ສ້າງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ  ຢູ່ບັນດາເຂດທະເລ, ໃນນັ້ນມີທະເລຕາເວັນອອກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yerlan Baizhanov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Kassym - Jomart Tokayev ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ.
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