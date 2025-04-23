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ຂ່າວສານ

50 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ: ສື່ມວນ​ຊົນ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເຊີດ​ຊູ​ຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ແລະ ປອງດອງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ: ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ປອງດອງ”, ນັກຮຽນຮູ້ Uch Leang ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ຫວຽດນາມ ຮັກສາໄດ້ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ເອກະພາບ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ.
  ດຂຽນ “ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ: ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ປອງດອງ” ໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມ ກຳປູເຈຍ (ພາບ: TTXVN)  

ໄຊຊະນະ 30 ເມສາ 1975 ແມ່ນຂີດໝາຍອັນພົ້ນເດັ່ນໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ທ່ານ Uch Leang, ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າ ອາຊີ - ອາຟະລິກາ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ, ສະຖາບັນການພົວພັນສາກົນ ກຳປູເຈຍ ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນບັນດິດ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ (RAC), ໃນບົດຂຽນໃນໜັງສືພິມ Khmer Times ຂອງ ກຳປູເຈຍ, ສະບັບອອກວັນທີ 21 ເມສາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປິ ແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025). ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 50 ປີແຫ່ງວັນທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ: ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ປອງດອງ”, ນັກຮຽນຮູ້ Uch Leang ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ຫວຽດນາມ ຮັກສາໄດ້ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ເອກະພາບ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ. ສຳລັບຂົງເຂດເສດຖະກິດ,  ໃນປີ 2024, ການເຕີບໂຕທັງປີຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸກວ່າ 7%... ດ້ານວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມ, ການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ສາທາລະນະສຸກ… ລ້ວນແຕ່ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ. ກ່ຽວກັບດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ເອກະພາບ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຊົນຊາດສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ; ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບເພື່ອສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

        ນັກຄົ້ນຄວ້າ Uch Leang ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນບັນດາຜົນງານໃນ 50 ປີຜ່ານມາຈະແມ່ນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນເພື່ອໃຫ້ປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ກໍຄືການຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ D. Trump ຮຽກ​ຮ້ອງ Fed ຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ D. Trump ຮຽກ​ຮ້ອງ Fed ຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ສືບຕໍ່ກໍ່ກຳລັງດັນຕໍ່ທະນາຄານສູນກາງ (Fed), ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການນີ້ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາເມລິກາ ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບຊຸດໂຊມ.
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