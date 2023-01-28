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ຂ່າວສານ

50 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສັນຍາປາຣີ: ຂີດໝາຍສຳຄັນບົນເສັ້ນທາງພາໄປເຖິງສັນຕິພາບ

ສັນຍາ ປາຣີ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່ ໄດ້ຮັບການລົງນາມ ແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ໂດ່ງດັງຂອງຂະແໜງການທູດປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານ ຟ້າມງາກ, ອະດີດຫົວໜ້າກົມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ  

ກ່ອນນີ້ 50 ປີ (27 ມັງກອນ 1973), ສັນຍາ ປາຣີ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ. ສັນຍາ ປາຣີ ແມ່ນໄຊຊະນະດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທູດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນບາດລ້ຽວປະຫວັດສາດຂອງການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດຕ້ານ ອາເມລິກາ, ກ້າວໄປເຖິງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍທາງພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນ, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.

ເກືອບ 5 ປີທີ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປາຣີ, ທ່ານ ຟ້າມງາກ, ອະດີດຫົວໜ້າກົມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາເກືອບທຸກຄັ້ງ ດ້ວຍໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ແປພາສາ ແລະ ບັນທຶກເອກະສານໃຫ້ບັນດາກອງປະຊຸມເປີດ ແລະ ປິດລັບ. ທ່ານ ຟ້າມງາກ ແບ່ງປັນວ່າ:

“ໃນວິວັດການເຈລະຈາສັນຍາ ປາຣີ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການພົບປະລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ, ພິເສດແມ່ນ ອາເມລິກາ ແລະ  ຫວຽດນາມ. ອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດໃຫຍ່ ແຕ່ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ເຂົາເຈົ້າ ຖືເປັນສຳຄັນ, ເຄົາລົບເພື່ອເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖອນທະຫານ ແລະ ຮັກສາການພົວພັນເປັນຢ່າງດີ”.

ສັນຍາ ປາຣີ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິສົງຄາມ, ສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືນໃໝ່ ໄດ້ຮັບການລົງນາມ ແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ໂດ່ງດັງຂອງຂະແໜງການທູດປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ ບົນເສັ້ນທາງພາໄປເຖິງສັນຕິພາບ, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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