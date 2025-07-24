ຂ່າວສານ
30 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະດັບຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍສົ່ງອອກແບບອອນໄລຜ່ານແອັບ Amazon
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມກັບ Amazon Global Selling ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມ “ບຸກທະລຸໃນການສົ່ງອອກ: ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໄປທົ່ວໂລກ”. ກອງປະຊຸມໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ໃນສາມປີ ເພື່ອພ້ອມກັນຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕທົ່ວໂລກ” (V-Brands Go Global with Amazon) ແນໃສ່ສ້າງແປ້ນຢັນໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼາດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກທົ່ວໂລກໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ. ຄາດວ່າ, ໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ປີ 2025 ຮອດປີ 2027.
ທ່ານຫວູບ໊າຝູ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ຈະສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງໂຄງການພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕະພັນໃນບັນດາແອັບການຄ້າເອເລັກໂຕນິກຂ້າມຊາຍແດນທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ. ໃນນັ້ນ, Amazon ສວມບົດບາດຍຸດທະສາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍພັດທະນາບັນດາເຄື່ອງມືສົ່ງເສີມການຄ້າທີ່ທັນສະໄໝ, ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດເຂົ້າໃນການໂຄສະນາ, ວິເຄາະຕະຫຼາດ ແລະ ຫຍັບມໍ່ເຂົ້າກັບຜູ້ບໍລິໂພກສາກົນ. ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າສ້າງລະບົບນິເວດສົ່ງເສີມການຄ້າດີຈີຕອນ, ຖືວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ຕະຫຼາດແມ່ນເປົ້າໝາຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນໄມ້ງັດເພື່ອພັດທະນາ”.