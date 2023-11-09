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ຂ່າວສານ

12 ປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຮ່າຢາງ ແລກປ່ຽນວຽກງານວິຊາສະເພາະກັບ ກອງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ປາຍເຊືອ (ຈີນ)

ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນ, ຄວບຄຸມເຂດຈຸດສຸມ, ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກຢ່າງຜິດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ມີມາດຕະການສົມທົບກັນ, ຜັນຂະຫຍາຍການຮັບມືກັບກໍລະນີລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
12 ປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກາວບັ່ງ, ຮ່າຢາງ ແລກປ່ຽນວຽກງານວິຊາສະເພາະກັບ ກອງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ປາຍເຊືອ (ຈີນ)

ວັນທີ 18 ກໍລະກົດຄະນະຜູ້ແທນ 12 ປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນຂຶ້ນກັບ ກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກວາບັ່ງຮ່າຢາງ ຈັດການແລກປ່ຽນວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໄຕມາດທີ 2 ປີ 2023 ກັບຄະນະຜູ້ແທນກອງຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ປາຍເຊືອແຂວງ ກວາງຊີປະເທດ ຈີນ.

ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຈ້ງສະພາບການໃຫ້ກັນຊາບ ເປັນປະຈຳ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ “ເອກະສານນິຕິກຳກ່ຽວກັບຊາຍແດນທາງບົກ ຫວຽດນາມ - ຈີນ 3 ສະບັບ” ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມກ່ຽວກັບກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ສະກັດກັ້ນພົນລະເມືອງຂອງກັນເຂົ້າຮ່ວມການກະທຳຜິດຜ່ານຊາຍແດນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນ, ຄວບຄຸມເຂດຈຸດສຸມ, ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກຢ່າງຜິດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ມີມາດຕະການສົມທົບກັນ, ຜັນຂະຫຍາຍການຮັບມືກັບກໍລະນີລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນ; ຄົ້ນພົບຢ່າງທັນການ ແລະ ມີໄຫວພິບໃນການສົມທົບ, ຕໍ່ສູ້, ສະກັດກັ້ນບັນດາເປົ້າໝາຍເປັນປໍລະປັກແຊກຊຶມ, ໄປມາຂ້າມຊາຍແດນຂອງສອງຝ່າຍ; ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ, ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດເຂດຊາຍແດນໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ເປີດກວ້າງຮູບແບບ ແລະ ຂົງເຂດພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກຳ​ນົດ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ຄອບ​ງຳ​ເງິນ​ຕາ

ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກຳ​ນົດ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ຄອບ​ງຳ​ເງິນ​ຕາ

ທີ່ບັນດາການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ, ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕີລາສູງ ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງ ຫວຽດນາມ
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