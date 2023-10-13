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ຂ່າວສານ

ໝົດ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ, ຫວຽດ​ນາມ ມີ ​ການ​ຄ້າເກີນ​ດຸນ​ບັນ​ລຸ​ເກືອບ 22 ຕື້ USD

ໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ, ຕາມຂໍ້ມູນສະຖິຕິໂດຍກົມໃຫຍ່ພາສີ ປະກາດແລ້ວ, ໝົດເດືອນກັນຍາ, ວົງການການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 496,3 ຕື້ USD, ການຄ້າເກີນດຸນບັນລຸເກືອບ 22 ຕື້ USD.
ພາບປະກອບ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ, ວົງເງິນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຜ່ານແຕ່ລະໄຕມາດ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກທີ່ພວມມີສັນຍານການຟື້ນຟູ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມມີທ່າອ່ຽງນຳເຂົ້າຫຼາຍກ່ວາອີກ, ຈາກນັ້ນກໍ່ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸການເຕີບໂຕດີພໍສົມຄວນໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2023. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີວົງເງິນການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຈະໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຍາດແຍ່ງບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ, ຍູ້ແຮງການເຈລະຈາ, ເຊັນບັນດາສັນຍາ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ຮ່ວມສຳພັນການຄ້າໃໝ່ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບແບບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຈະຖືກຕັດຕອນ ເມື່ອ ນີເຊ ເນລະເທດ ຜູ້ປະສານງານ

ສປຊ ວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຈະຖືກຕັດຕອນ ເມື່ອ ນີເຊ ເນລະເທດ ຜູ້ປະສານງານ

ທ່ານ Dujarric ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄຳຕັດສິນນີ້ໄດ້ກີດຂວາງ ສປຊ ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ນີເຊ 4,3 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ພວມຕ້ອງການການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ.
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