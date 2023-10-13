ຂ່າວສານ
ໝົດເດືອນກັນຍາ, ຫວຽດນາມ ມີ ການຄ້າເກີນດຸນບັນລຸເກືອບ 22 ຕື້ USD
ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ, ວົງເງິນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຜ່ານແຕ່ລະໄຕມາດ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລກທີ່ພວມມີສັນຍານການຟື້ນຟູ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມມີທ່າອ່ຽງນຳເຂົ້າຫຼາຍກ່ວາອີກ, ຈາກນັ້ນກໍ່ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ ການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸການເຕີບໂຕດີພໍສົມຄວນໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2023. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີວົງເງິນການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຈະໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດຍາດແຍ່ງບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ, ຍູ້ແຮງການເຈລະຈາ, ເຊັນບັນດາສັນຍາ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ຮ່ວມສຳພັນການຄ້າໃໝ່ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບແບບ.