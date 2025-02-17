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ຂ່າວສານ

ໝູ່ບ້ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເບົ່າຈຸກ ຕ້ອນຮັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງາມປະກວດຜູ້ຊາຍຕາງໜ້າທ່ອງທ່ຽວໂລກ

ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງໝູ່ບ້ານ.
(ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດ)

ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງງານປະກວດ ຜູ້ຊາຍຕາງໜ້າທ່ອງທ່ຽວໂລກ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2025 (Mister Tourism World 2025), ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ກຸມພາ, ມີຜູ້ຊາຍ 30 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຊາວ ຈຳ (ໝູ່ບ້ານເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເບົ່າຈູກ), ເມືອງ ນິງເຟືອກ, ແຂວງ ນິງທ້ວນ.

    ຢູ່ທີ່ນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານປະກວດໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງໝູ່ບ້ານ, ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາບັນດານາຍຊ່າງເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາດ້ວຍວິທີທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ໄດ້ລອງເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ… ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ.

   ໂດຍຄົງຕົວແຕ່ທ້າຍສະຕະວັດທີ 12 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໝູ່ບ້ານເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເບົ່າຈູກ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນນອນໃນຈຳນວນໜ້ອຍໝູ່ບ້ານເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາບູຮານຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ຍັງຄົງຮັກສາວິທີຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສູ້ຊົນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ສູ້ຊົນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ເວທີປາໄສແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ກຳມະກອນພົບປະ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິວັດການຝຶກຝົນ, ຫຼໍ່ຫຼອມ, ສູ້ຊົນໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກພັກກຳມະກອນດີເດັ່ນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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