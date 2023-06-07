ຂ່າວສານ
ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຮວິ່ງແທັ່ງດາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ທີ່ກ້າວໜ້າ ໄດ້ໝູນໃຊ້ ແລະ ນໍາມາເຊິ່ງປະສິດທິຜົນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຄົມມະນາຄົມ. ບາງຂະແໜງມີກຳລັງແກ້ງແຍ້ງສາກົນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບມູນຄ່າການຜະລິດໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນມີທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ້ງແຍ້ງ.
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ທ່າໄດ້ປຽບດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີມາດຕະການເພື່ອດຶງດູດແຫຼ່ງກຳລັງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຕື່ມອີກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງກະຊວງກໍຈະສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີດັດປັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ຊຸກຍູ້ໂຄງການຊອກຫາ, ຖ່າຍທອດ, ເປັນເຈົ້າການ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ.
ຢາກກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈແກ່ນສານ ແມ່ນ ຕ້ອງດຶງດູດໄດ້ຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍຕ້ອງຍູ້ແຮງການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປະດິດຄິດສ້າງວິທະຍາສາດ.
“ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດແຜນຮ່າງສ້າງຕັ້ງສູນໜູນຊ່ວຍການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງລະດັບຊາດ ຢູ່ 3 ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ດ່າໜັງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄາດວ່າ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ຫຼື ຕົ້ນເດືອນ ກໍລະກົດນີ້ ຈະປະກາດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງບັນດາສູນດັ່ງກ່າວ”.