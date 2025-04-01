ຂ່າວສານ
ໜ່ວຍກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຂອງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຮອດມຽນມາ, ເລີ່ມຕົ້ນການໜູນຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຂອງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ
ວັນທີ 31 ມີນາ, ສະມຊິກ 106 ຄົນ ຂອງ ສອງຄະນະປະຕິບັດງານຂຶ້ນກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມໄດ້ເລີ່ມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ມຽນມາ. ເຄື່ອງບັນເທົາທຸກກໍ່ໄດ້ຂົນສົ່ງໄປເຖິງປະຊາຊົນເຂດປະສົບເຄາະຮ້າຍ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ມີນາ, ພາຍຫຼັງເຮືອບິນລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນ Yangon ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກເຄື່ອນດ້ວຍລົດໂອໂຕໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ Naypyitaw, ຫ່າງຈາກ Yangon ກ່ວາ 450 ກີໂລແມັດ, ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ສົມທົບກັບປະເທດເພື່ອນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວິທີການຄົ້ນຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.
ທ່ານ ພົນຈັດຕາວາ ຟ້າມວັນຕິ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໄພພິບັດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ຄົ້ນຫາກູ້ຊີບ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກູ້ໄພກູ້ຊີບ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ), ພ້ອມທັງແມ່ນຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ ບັນດາກຳລັງກອງທັບເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ມຽນມາ ແບ່ງປັນວ່າ:
ຄາດວ່າໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເຮັດວຽກກັບຄະນະປະສານສົມທົບຂອງ ມຽນມາ ເພື່ອເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບໜ້າທີ່, ເນື້ອໃນ, ວິທີການຈັດຕັ້ງຄົ້ນຫາການກູ້ໄພກູ້ຊີບ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນທັບໄປຍັງຈຸດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂດຖືກເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ປັດຈຸບັນ ຍັງມີຫຼາຍພັນຄົນຖືກຖະຫຼົ່ມຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງ, ດັ່ງນັ້ນພາຍຫຼັງມາຮອດເຂດນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ຢ່າງທັນທີ.
ພ້ອມກັບການຈັດສົ່ງກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈໜູນຊ່ວຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍດ່ວນຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງ ມຽນມາ, ຊ່ວຍເຫຼືອເງິນເປັນຈຳນວນ 300.000 USD ຊ່ວຍເຫຼືອມຽນມາ ແກ້ໄຂຜົນຕາມມາຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ.