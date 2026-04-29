ຂ່າວສານ
ໄອຍະການ ອາເມລິກາ ກ່າວຫາຜູ້ຖືກສົງໄສຍິງປືນດ້ວຍກົນອຸບາຍລອບສັງຫານທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump
ວັນທີ 27 ເມສາ, ບັນດາໄອຍະການສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ກ່າວຫາ Cole Tomas Allen , ຜູ້ຖືກສົງໄສວ່າໄດ້ຍິງປືນດ້ວຍກົນອຸບາຍລອບສັງຫານທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ລາວຂຶ້ນສານຄັ້ງທຳອິດພາຍຫຼັງເຫດຍິງປືນທີ່ງານລ້ຽງຂອງສະຫະສະມາຄົມນັກຂ່າວທຳນຽບຂາວໃນຕອນຄ່ຳທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ. ຜູ້ຖືກສົງໄສ Cole Tomas Allen ຖືກສັ່ງຟ້ອງດ້ວຍ 3 ຖານໂທດອາຍາ, ລວມມີ: ກົນອຸບາຍລອບສັງຫານປະທານາທິບໍດີ, ຂົນສົ່ງອາວຸດຂ້າມລັດ ແລະ ຍິງປືນໃນເຫດໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
ທ່ານນາງ Jocelyn Ballantine ຜູ້ຊ່ວຍວຽກໄອຍະການສະຫະລັດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜູ້ຖືກສົງໄສ ໄດ້ຂຶ້ນແຜນການລອບສັງຫານທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລະ ສະເໜີຜູ້ພິພາກສາອອກຄຳສັ່ງກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ກໍຄືຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຫຼົບໜີ.