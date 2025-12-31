Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ໄປ​ສະ​ນີ ຫວຽດ​ນາມ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ logistics ແລະ ໄປ​ສະ​ນີ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ເນັ້ນໜັກເຖິງ 6 ເສົາຄ້ຳເຊິ່ງໄປສະນີ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດຕາມແມ່ນ: ສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ກຳລັງໜູນ, ລະບຽບວິໄນ ແລະ ກະທັດລັດ.
ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)
ວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ໄປສະນີ ຫວຽດນາມ (Vietnam Post) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍແຜນການປີ 2026. ປີ 2026, ໄປສະນີ ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 17% ກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດລາຍຮັບ. ເພື່ອຫັນເປົ້າໝາຍນີ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການເຕີບໂຕໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຢີ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຜ່ານການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເປີດກວ້າງບໍລິເວນຫັນການບໍລິການເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນ. ໃນໄລຍະ 2026 – 2030, ໄປສະນີ ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍກາຍເປັນວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນໃນຂົງເຂດໄປສະນີ - logistics, ໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຍຸດທະສາດປາຍແຫຼມຄື: ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ Big Data… ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນແມັ້ງຮຸ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ເນັ້ນໜັກເຖິງ 6 ເສົາຄ້ຳເຊິ່ງໄປສະນີ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດຕາມແມ່ນ: ສະມັດຕະພາບ, ຄຸນນະພາບ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ກຳລັງໜູນ, ລະບຽບວິໄນ ແລະ ກະທັດລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

