ຂ່າວສານ
ໄທ ມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍິງຜູ້ທີ 2 ໃນປະຫວັດສາດຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ສິງຫາ, ທ່ານ Wan Muhamad Noor Matha ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ໄດ້ຮຽກໂຮມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະພາຕ່ຳ ລວມມີສະມາຊິກ 493 ທ່ານ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ແທນໃຫ້ທ່ານ Srettha Thavisin ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ຖືກສານຍຸດຕິທຳບົດຕຳແໜ່ງ. ຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຄົນດຽວໃນການປ່ອນບັດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນທ່ານນາງ Paetongtarn Shinawatra, ການນຳພັກເພື່ອ ໄທ ນຳໜ້າສຳພັນທະມິດກຳອຳນາດ.
ໂດຍໄດ້ຮັບບັດສະໜັບສະໜູນ 319 ບັດໃນຈຳນວນ 491 ບັດຢູ່ສະພາຕ່ຳ, ທ່ານາງ Paetongtarn Shinawatra ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການປ່ອນບັດເພື່ອກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 31 ແລະ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໜຸ່ມກ່ວາໝູ່ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນຢູ່ປະເທດ ໄທ.
ດ້ວຍເລື່ອງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກສະພາຕ່ຳໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ Paetongtan ກາຍເປັນສະມາຊິກຜູ້ທີ 3 ໃນວົງຕະກຸນ Shinawatra ຖັດຈາກພໍ່ ແລະ ອາຂອງຕົນ ແມ່ນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Yingluck Shinawatra ໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງແຖວໜ້າຂອງປະເທດຊາດ.