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ຂ່າວສານ

ໄທ ​ມີ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍິງ​ຜູ້​ທີ 2 ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາງ Paetongtan ກາຍເປັນສະມາຊິກຜູ້ທີ 3 ໃນວົງຕະກຸນ Shinawatra ຖັດຈາກພໍ່ ແລະ ອາຂອງຕົນ ແມ່ນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Yingluck Shinawatra ໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງແຖວໜ້າຂອງປະເທດຊາດ.
(ພາບ: Twitter ທ່ານນາງ Paetongtarn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ສິງຫາ, ທ່ານ Wan Muhamad Noor Matha ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ໄດ້ຮຽກໂຮມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງສະພາຕ່ຳ ລວມມີສະມາຊິກ 493 ທ່ານ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ແທນໃຫ້ທ່ານ Srettha Thavisin ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ຖືກສານຍຸດຕິທຳບົດຕຳແໜ່ງ. ຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຄົນດຽວໃນການປ່ອນບັດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນທ່ານນາງ Paetongtarn Shinawatra, ການນຳພັກເພື່ອ ໄທ ນຳໜ້າສຳພັນທະມິດກຳອຳນາດ.

ໂດຍໄດ້ຮັບບັດສະໜັບສະໜູນ 319 ບັດໃນຈຳນວນ 491 ບັດຢູ່ສະພາຕ່ຳ, ທ່ານາງ Paetongtarn Shinawatra ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການປ່ອນບັດເພື່ອກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 31 ແລະ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໜຸ່ມກ່ວາໝູ່ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນຢູ່ປະເທດ ໄທ.

ດ້ວຍເລື່ອງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຈາກສະພາຕ່ຳໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ, ທ່ານນາງ Paetongtan ກາຍເປັນສະມາຊິກຜູ້ທີ 3 ໃນວົງຕະກຸນ Shinawatra ຖັດຈາກພໍ່ ແລະ ອາຂອງຕົນ ແມ່ນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Yingluck Shinawatra ໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງແຖວໜ້າຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ຈີນ ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະເທດ​ໂຕ​ເລິມ ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ການ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ສຳ​ຄັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ຈີນ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ຈີນ ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະເທດ​ໂຕ​ເລິມ ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ການ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ສຳ​ຄັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ​ຈີນ

ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດສຳຄັນພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ໃນປີ 2024
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