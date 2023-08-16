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ຂ່າວສານ

ໄທ: ພັກເພື່ອໄທ ຢັ້ງຢືນການສະເໜີທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ວັນມູຮະມັດນໍ ມະທາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານອາດຈະຮຽກໂຮມຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ ຫຼື ວັນທີ 22 ສິງຫາ ເພື່ອປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 14 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກເພື່ອໄທ ປຣະເສີດ ຈັນທັນວົງທອງ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ພັກນີ້ຈະສະເໜີທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ທ່ານ ປຣະເສີດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພັກເພື່ອ ໄທ ໄດ້ເຫັນດີ ແລະ ຢັ້ງຢັນວ່າ ທ່ານ ເສດຖາ ຈະແມ່ນຜູ້ຮັບສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງພັກ ສຳລັບຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຕາມທ່ານເລຂາທິການພັກເພື່ອໄທແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຈຸດເວລານີ້, ທ່ານ ເສດຖາ ພວມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາປະມານ 270 ທ່ານ. ທ່ານ ປຣະເສີດ ຢືນຢັນວ່າ ພັກເພື່ອ ໄທ ຈະມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທຸກພັກການເມືອງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ວັນມູຮະມັດນໍ ມະທາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານອາດຈະຮຽກໂຮມຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ ຫຼື ວັນທີ 22 ສິງຫາ ເພື່ອປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັບປະດາວັດ​ທະ​ນະ​ທຳທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພູພຽງ ມົກເຈົາ ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ

ສັບປະດາວັດ​ທະ​ນະ​ທຳທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພູພຽງ ມົກເຈົາ ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ

ແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ ຫາ ວັນທີ 4 ກັນຍາ, ສັບປະດາວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວມີຫຼາຍການກິດຈະກຳທີ່ດຶງດູດໃຈຄື: ງານແຂ່ງຂັນສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງຊາວເຜົ່າມົ້ງ, ແນະນຳສິລະປະແຕ້ມລວດລາຍໃນຊຸດອາພອນຂອງຊາວເຜົ່າມົ້ງຮວາ; ຊອກຮູ້ວັດທະນະທຳ, ອາຫານພື້ນເມືອງ, ການເຄື່ອນໄຫວຊຸມຊົນຕາມທ້ອງຖະໜົນ…
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