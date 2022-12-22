ຂ່າວສານ ໄທ ຍູ້ແຮງການຊອກຫາລູກເຮືອ 23 ຄົນ ທີ່ຫາຍສາບສູນຈາກເຫດກ່ຳປັ່ນທະຫານເຮືອຈົມນ້ຳ 22/12/2022 ກອງທັບເຮືອ ໄທ ໄດ້ຈັດສົ່ງກ່ຳປັ່ນ 4 ລຳ ພ້ອມດ້ວຍ ເຮືອບິນ 2 ລຳ ແລະ ເຮືອບິນ ເຮລີກອັບແຕ 4 ລຳ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ, ແຕ່ດິນຟ້າອາກາດເກີດມີລົມພັດແຮງ ໄດ້ກີດຂວາງການເຮັດວຽກງານຂອງທີມກູ້ໄພກູ້ຊີບສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. ເຮືອບິນ ເຮລີກອັບແຕ ກຳລັງປະຕິບັດການຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ (ພາບ: AFP/TTXVN) ວັນທີ 20 ທັນວາ, ບັນດາກຳລັງຮັບຜິດຊອບຂອງ ໄທ ໄດ້ປະກາດວ່າ ພົບເຫັນສາກສົບຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ 6 ຄົນ ໃນເຫດກ່ຳປັ່ນປ້ອງກັນຊັ້ນລັດຕະນະໂດສິນ HTMS ສຸໂຂ ໄທ ຈົມນ້ຳ ຢູ່ອ່າວ ໄທ ໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 18 ທັນວາ. ທ່ານ Choengchai Chomchoengpaet ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກຳລັງກູ້ໄພສາມາດຊ່ວຍໄດ້ 76 ໃນຈຳນວນ 105 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນກ່ຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວ; ແຕ່ຍັງມີທະຫານ 23 ຄົນ ຖືກຫາຍສາບສູນ. ກອງທັບເຮືອ ໄທ ໄດ້ຈັດສົ່ງກ່ຳປັ່ນ 4 ລຳ ພ້ອມດ້ວຍ ເຮືອບິນ 2 ລຳ ແລະ ເຮືອບິນ ເຮລີກອັບແຕ 4 ລຳ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ, ແຕ່ດິນຟ້າອາກາດເກີດມີລົມພັດແຮງ ໄດ້ກີດຂວາງການເຮັດວຽກງານຂອງທີມກູ້ໄພກູ້ຊີບສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)