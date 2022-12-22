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ຂ່າວສານ

ໄທ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຊ​ອກ​ຫາ​ລູກ​ເຮືອ 23 ຄົນ ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນຈາກ​ເຫດ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​​ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ຈົມ​ນ້ຳ

ກອງທັບເຮືອ ໄທ ໄດ້ຈັດສົ່ງກ່ຳປັ່ນ 4 ລຳ ພ້ອມດ້ວຍ ເຮືອບິນ 2 ລຳ ແລະ ເຮືອບິນ ເຮລີກອັບແຕ 4 ລຳ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ, ແຕ່ດິນຟ້າອາກາດເກີດມີລົມພັດແຮງ ໄດ້ກີດຂວາງການເຮັດວຽກງານຂອງທີມກູ້ໄພກູ້ຊີບສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ.
  ເຮືອບິນ ເຮລີກອັບແຕ ກຳລັງປະຕິບັດການຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ (ພາບ: AFP/TTXVN)  
ວັນທີ 20 ທັນວາ, ບັນດາກຳລັງຮັບຜິດຊອບຂອງ ໄທ ໄດ້ປະກາດວ່າ ພົບເຫັນສາກສົບຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ 6 ຄົນ ໃນເຫດກ່ຳປັ່ນປ້ອງກັນຊັ້ນລັດຕະນະໂດສິນ HTMS ສຸໂຂ ໄທ ຈົມນ້ຳ ຢູ່ອ່າວ ໄທ ໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 18 ທັນວາ. ທ່ານ Choengchai Chomchoengpaet ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ໄທ ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ກຳລັງກູ້ໄພສາມາດຊ່ວຍໄດ້ 76 ໃນຈຳນວນ 105 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນກ່ຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວ; ແຕ່ຍັງມີທະຫານ 23 ຄົນ ຖືກຫາຍສາບສູນ. ກອງທັບເຮືອ ໄທ ໄດ້ຈັດສົ່ງກ່ຳປັ່ນ 4 ລຳ ພ້ອມດ້ວຍ ເຮືອບິນ 2 ລຳ ແລະ ເຮືອບິນ ເຮລີກອັບແຕ 4 ລຳ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ, ແຕ່ດິນຟ້າອາກາດເກີດມີລົມພັດແຮງ ໄດ້ກີດຂວາງການເຮັດວຽກງານຂອງທີມກູ້ໄພກູ້ຊີບສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີມອບລາງວັນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກປະຈຳປີ VinFuture

ພິທີມອບລາງວັນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກປະຈຳປີ VinFuture

ຖ້າວ່າການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຂອງມວນມະນຸດປີ 2021 ນັ້ນ ເລື່ອງ “ສ້າງຄືນໃໝ່ ແລະ ຟື້ນຟູ” ກໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນເຊິ່ງໂລກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນປີ 2022 ແລະ ໃນຫຼາຍປີຕໍ່ໄປ.
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