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ຂ່າວສານ

ໄທ ກະກຽມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ເອເປັກ

ກ່າວຄຳເຫັນຫຼັງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ອານຸຊາ ບູຣະພັດໄຊສຣິ ໂຄສົກລັດຖະບານໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ປຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຜົນຢ່າງຈົບງາມ.
  ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 10 ຕຸລາ, ທ່ານ ປຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການກະກຽມສັບປະດາຂັ້ນສູງ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດອາຊີ-ປາຊີຟີກ (ເອເປັກ) ຄັ້ງທີ 29 ເຊິ່ງຈະໄຂຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງ. ກ່າວຄຳເຫັນຫຼັງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ອານຸຊາ ບູຣະພັດໄຊສຣິ ໂຄສົກລັດຖະບານໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ປຣາຢຸດ ຈັນໂອຊາ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຜົນຢ່າງຈົບງາມ.

/ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງເອເປັກ ຄັ້ງທີ 29 ທີ່ປະເທດເເຈົ້າພາບໄທຄັດເລືອກແມ່ນ “ເປີດກ້ວາງສ້າງສໍາພັນ-ເຊື່ອມໂຍງກັນ-ສູ່ສົມດຸນ”. ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນເປີດກ້ວາງ, ທ່ານ ອານຸຊາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງສະມາຊິກເອເປັກ ສະໜັບສະໜູນການສະເໜີຂອງໄທ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາປຶກສາຫາລືສັນຍາຂົງເຂດການຄ້າເສລີ ອາຊີປາຊີຟິກ, ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີການຄ້າໄດ້ເປັນເອກະສັນ ຂຶ້ນແຜນການໃຫ້ແກ່ໝາກຜົນຢ່າງລະອຽດ. ທ່ານ ອານຸຊາ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າຜູ້ນຳພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກຫຼາຍທ່ານ, ບັນດາແຂກຖືກເຊີນພິເສດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ຮັບຄຳເຊີນມາບາງກອກ ເພື່ອຮ່ວມກອງປະຊຸມເອເປັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຕາມນັກຂ່າວຈາກສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ), ໃນເວລາ 11 ໂມງ 45 ນາທີ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2022 (22 ໂມງ 45 ນາທີ ຂອງວັນດຽວກັນຢູ່ຫວຽດນາມ), ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງ ສປຊ ອາຍຸການ 2023-2025 ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຄັ້ງທີ 77 ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ).
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