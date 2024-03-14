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ຂ່າວສານ

ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແຮງ​ໃຫ້​ຂະ​ບວນ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຊາດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນການເຕົ້າໂຮມຂອງຫຼາຍປັດໄຈ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງເວົ້າເຖິງບົດບາດນຳພາຂອງພັກ, ລະອຽດແມ່ນວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບົດບາດບັນຊາບັ້ນຮົບຂອງທ່ານພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 1954, ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສິ້ນເຊີງ (ພາບເອກະສານ: TTXVN)

ໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງແຮງເຖິງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານລັດທິລ່າເມືອງຂຶ້ນຂອງບັນດາປະຊາຊາດໃນໂລກ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ Pedro De Oliveira ເລຂາທິການສະມາຄົມມິດຕະພາບ ບຣາຊິນ - ຫວຽດນາມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7 ພຶດສະພາ 1954 – 7 ພຶດສະພາ 2024), ທ່ານ Oliveira ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນການເຕົ້າໂຮມຂອງຫຼາຍປັດໄຈ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງເວົ້າເຖິງບົດບາດນຳພາຂອງພັກ, ລະອຽດແມ່ນວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບົດບາດບັນຊາບັ້ນຮົບຂອງທ່ານພົນເອກ ຫວໍງວຽນຢາບ. ທ່ານ Oliviera, ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ມາຫຼາຍປີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ຫຼາຍຊາດທີ່ເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນໃນໂລກ.

ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາຜົນງານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານ Oliviera ໄດ້ຕີລາຄາສູງລະດັບຄວາມໄວການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີ່ໜ້ານັບຖືຂອງ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ກໍຄືບັນດາຜົນງານທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນວຽກງານລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ສາ​ມັກ​ຄີ​ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ສາ​ມັກ​ຄີ​ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມໃຫຍ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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