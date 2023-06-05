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ຂ່າວສານ

ໄຂ Festival ທະເລ ຍາຈາງ - ແຄງຮ່ວາ 2023

Festival ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການສຳຄັນເພື່ອຂ່ຳນັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 370 ປີແຫ່ງວັນກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແຂວງ ແຄງຮ່ວາ (1653-2023)
ພີທີໄຂ Festival ທະເລ ຍາຈາງ - ແຄງຮ່ວາ 2023 (ພາບ: VTC)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 03 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ຍາຈາງ, ໄດ້ຈັດພີທີໄຂ Festival ທະເລ ຍາຈາງ - ແຄງຮ່ວາ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ແຄງຮ່ວາ ຄວາມຄາດຫວັງພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ”.

Festival ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການສຳຄັນເພື່ອຂ່ຳນັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 370 ປີແຫ່ງວັນກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແຂວງ ແຄງຮ່ວາ (1653-2023), ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 03 ຫາວັນທີ 06 ມິຖຸນາ. Festival ທະເລ ຍາຈາງ - ແຄງຮ່ວາ 2023 ມີກວ່າ 70 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວສິລະປະພິເສດ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ ຍາຈາງ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃກ້ຄຽງ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂ Festival, ທ່ານ ດິງວັນທ້ຽວ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄງຮວາງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ເຫດການໃນລາຍການ Festival ທະເລ ຍາຈາງ - ແຄງຮ່ວາ 2023 ທະເລປີ 2023, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ຢາກແນະນຳເຖິງປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາບພົດກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ປອດໄພ, ສະໜິດສະໜົມຮັກແພງແຂກຄົນ, ເຂດດິນແດນຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ຕັ້ງໜ້າພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ດ້ວຍບັນດາຄຸນຄ່າສີສັນວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແຄງຮ່ວາ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົ​ວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023).
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