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ຂ່າວສານ

ໄຂ ວັນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ມ​ົງ​ໂກນ​ ປີ 2024

ວັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມົງໂກນ ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 2 ຕຸລາ ໂດຍແນະນຳເຖິງມະຫາຊົນ ມົງໂກນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ກ່ຽວກັບຮູບພາບປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ປອດໄພ, ເປັນມິດ,ສະຫນິດສະຫນົມ, ຮັກແພງແຂກຄົນ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະພັດທະນາ, ມີຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທຳເປັນຫລາຍຮູບແບບ ແລະເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຊັບພະຍາກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດອຸດົມສົມບູນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກ Khurelsukh ເຂົ້າຮ່ວມວັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມົງໂກນ

ມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫລີມສະຫລອງ 70 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ (1954-2024) ແລະຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍ ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ມົງໂກນ ຂອງທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກັນຍາ ຢູ່ ຫໍສະແດງ Opera  ແລະ Ballet ທີ່ ນະຄອນຫລວງ Ulan Bator, ກະຊວງ ວັດທະນະທຳ ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມສົມທົບກັບ ກະຊວງວັດທະນະທຳ ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວແລະຊາວຫນຸ່ມ ມົງໂກນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຂວັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມົງໂກນ ປີ 2024. ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ແລະທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ມົງໂກນ Ukhnaagiin Khurelsukh ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້.

ວັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມົງໂກນ ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 2 ຕຸລາ ໂດຍແນະນຳເຖິງມະຫາຊົນ ມົງໂກນ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ກ່ຽວກັບຮູບພາບປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ປອດໄພ, ເປັນມິດ,ສະຫນິດສະຫນົມ, ຮັກແພງແຂກຄົນ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະພັດທະນາ, ມີຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທຳເປັນຫລາຍຮູບແບບ ແລະເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຊັບພະຍາກອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດອຸດົມສົມບູນ.

ວັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ ມົງໂກນ ເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່ປຸ່ນ: ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida ພ້ອມກັນລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ຍີ່ປຸ່ນ: ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida ພ້ອມກັນລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ນີ້ແມ່ນການກະທຳເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ Ishiba Shigeru.
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