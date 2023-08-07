ຂ່າວສານ
ໄຂເວທີປາໄສເດັກແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 7
ທີ່ເວທີປາໄສ, ນ້ອງໆໄດ້ປຶກສາຫາລື, ແບ່ງປັນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ, ມາດຕະການຂອງເດັກໃນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໄພ, ປອດໃສໃຫ້ແກ່ພວກນ້ອງເອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ຍົກອອກສານ, ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບບັນດາຫົວຂໍ້, ຄື: ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການທຳຮ້າຍເດັກ; ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດກໍ່ບາດເຈັບ, ດຶກນ້ຳ, ຄົມມະນາຄົມ, ປົກປ້ອງເດັກໃນສະພາບແວດລ້ອມເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ທ່ານນາງ ຫວຽນທິຮ່າ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ... ເພື່ອປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດປອດໄພສຳລັບເດັກ. ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ກໍປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, ເດັກນັບມື້ນັບໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພກ່ວາ, ມີເງື່ອນໄຂຮ່ຳຮຽນ, ລະຫຼີ້ນ, ບັນເທິງທີ່ນັບມື້ນັບດີກວ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຍັງມີບ່ອນຫວ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວທີປາໄສນີ້ ແມ່ນສຽງເວົ້າຈາກຄວາມມຸ່ງມາດປາດໂໜາຂອງນ້ອງໆທີ່ຝາກເຖິງບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ການນຳທຸກຂັ້ນ”.