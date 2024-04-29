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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ການ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່ຫຼາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ວັນທີ 27 ເມສາ, ແມ່ນວັນທຳອິດຂອງຊຸມວັນພັກບຸນ 30 ເມສາ (ວັນປົດປ່ອນພາກໃຕ້ - 1 ພຶດສະພາ (ວັນກຳມະກອນສາກົນ), ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ໄຂບັນຫາເຫດການວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
ລາຍການຟ້ອນຖ້ວຍ ຢູ່ແຂວງ ບັກກ້ານ

ຢູ່ແຂວງ ບັກກ້ານ ໄດ້ໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ທ່ຽວ ບັກກ້ານ 2024 ດ້ວຍຈຸດເດັ່ນແມ່ນລາຍການສະແດງມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ ຟ້ອນຖ້ວຍ ຂອງຊາວເຜົ່າໄຕ່ ໂດຍນັກສິລະປະການ, ນັກສະແດງ ແລະ ບັນດານ້ອງນັກຮຽນ 1.000 ຄົນສະແດງ. ທ່ານ ຟ້າມຢຸຍຮຶງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກກ້ານ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:                         

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຜ່ານສັບປະດາວັດທະນະທຳກິລາທ່ອງທ່ຽວປີ 2024 ຈະໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ບັກກ້ານເຖິງແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສ້າງບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງ ບັກກ້ານ ຄື ຟ້ອນຖ້ວຍ ຂອງຊາວເຜົ່າໄຕ່ຂັບລີ ຂອງຊາວເຜົ່ານຸ່ງ ຢູ່ ຊວຍເຢືອງ... ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ມາທ່ຽວ ບັກກ້ານ.

ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຫງວຽນເຕີດແທັ່ງ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂປີທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຕວຽນກວາງ ປີ 2024. ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະ “ຕວຽນກວາງ - ເຂດມໍລະດົກທີ່ເຫຼືອງເຫຼື້ອມ”.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ຢູ່ແທງຮ໋ວາ, ງານບຸນທ່ອງທ່ຽວທະເລ ຊ່ຳເຊີນ ປີ 2024 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ຈຸດໃໝ່ຂອງທ່ອງທ່ຽວ ຊ່ຳເຊີນ ປີນີ້ແມ່ນການເປີດສະຫຼອງສະໜາມຫຼວງ ທະເລ ສາມາດບັນຈຸກ່ວາ 10.000 ຄົນ, ສົມທົບກັບການນຳກຸ່ມລະຫຼິ້ນບັນເທິງ Sun World ຊ່ຳເຊີນ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ.

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມ 2/4, ນະຄອນ ຍາຈາງ (ແຂວງ ແຄ໋ງຮ່ວາ), ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງ Jazz ສາກົນ ຄັ້ງທີ I - ຍາຈາງປີ 2024. ຄ່ຳຄືນໄຂດ້ວຍຫົວຂໍ້ “The Spotlight of Jazz” ໄດ້ເຕົ້າໂຮມ 100 ນັກສິລະປະການ, ນັກດົນຕີ, ວົງດົນຕີຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ສິງກະໂປ, ສ ເກົາຫຼີ ເຂົ້າຮ່ວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ, ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝ​ູ

ສົມ​ທົບ​ກັນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ການເດີນ​ຂະ​ບວນ, ​ສວນ​ສະ​ໜາມ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝ​ູ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ແຂວງດ້ຽນບຽນ, ລວມທັງໝົດ 51 ກຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການສວນສະໜາມໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024) ໄດ້ດຳເນີນການສົມທົບກັນຝຶກແອບຄັ້ງທຳອິດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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