ຂ່າວສານ
ໄຂບັນດາເຫດການວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ
ຢູ່ແຂວງ ບັກກ້ານ ໄດ້ໄຂສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ທ່ຽວ ບັກກ້ານ 2024 ດ້ວຍຈຸດເດັ່ນແມ່ນລາຍການສະແດງມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ ຟ້ອນຖ້ວຍ ຂອງຊາວເຜົ່າໄຕ່ ໂດຍນັກສິລະປະການ, ນັກສະແດງ ແລະ ບັນດານ້ອງນັກຮຽນ 1.000 ຄົນສະແດງ. ທ່ານ ຟ້າມຢຸຍຮຶງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ບັກກ້ານ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ຜ່ານສັບປະດາວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວປີ 2024 ຈະໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ບັກກ້ານເຖິງແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ສ້າງບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງ ບັກກ້ານ ຄື ຟ້ອນຖ້ວຍ ຂອງຊາວເຜົ່າໄຕ່, ຂັບສລີ ຂອງຊາວເຜົ່ານຸ່ງ ຢູ່ ຊວຍເຢືອງ... ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຮັບໃຊ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ມາທ່ຽວ ບັກກ້ານ.
ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຫງວຽນເຕີດແທັ່ງ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂປີທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຕວຽນກວາງ ປີ 2024. ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນໄດ້ຮັບຊົມລາຍການສະແດງສິລະປະ “ຕວຽນກວາງ - ເຂດມໍລະດົກທີ່ເຫຼືອງເຫຼື້ອມ”.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຢູ່ແທງຮ໋ວາ, ງານບຸນທ່ອງທ່ຽວທະເລ ຊ່ຳເຊີນ ປີ 2024 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ຈຸດໃໝ່ຂອງທ່ອງທ່ຽວ ຊ່ຳເຊີນ ປີນີ້ແມ່ນການເປີດສະຫຼອງສະໜາມຫຼວງ ທະເລ ສາມາດບັນຈຸກ່ວາ 10.000 ຄົນ, ສົມທົບກັບການນຳກຸ່ມລະຫຼິ້ນບັນເທິງ Sun World ຊ່ຳເຊີນ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ສະໜາມ 2/4, ນະຄອນ ຍາຈາງ (ແຂວງ ແຄ໋ງຮ່ວາ), ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງ Jazz ສາກົນ ຄັ້ງທີ I - ຍາຈາງປີ 2024. ຄ່ຳຄືນໄຂດ້ວຍຫົວຂໍ້ “The Spotlight of Jazz” ໄດ້ເຕົ້າໂຮມ 100 ນັກສິລະປະການ, ນັກດົນຕີ, ວົງດົນຕີຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ສິງກະໂປ, ສ ເກົາຫຼີ ເຂົ້າຮ່ວມ.