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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ​​ ນັກ​ຮ​ຽນ​ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ຄັ້ງ​ທີ 13

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງພິທີໄຂ ແລະ ການເດີນຂະບວນຢ່າງສົມກຽດຂອງ 10 ຄະນະກິລາ ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄື: ບຣູໄນ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ພິທີໄຂ ງານມະຫາກຳກິລາ ນັກຮຽນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 13 (ພາບ: TTXVN)

ງານມະຫາກຳກິລາ ນັກຮຽນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 13 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍກິລາ ຕຽນເຊີນ, ເມືອງ ຫ໋າຍເຈົາ, ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ ມີ ນັກກິລາແມ່ນນັກຮຽນ, ຄູ່ຝືກ ກ່ວາ 1.300 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 10 ປະເທດ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງພິທີໄຂ ແລະ ການເດີນຂະບວນຢ່າງສົມກຽດຂອງ 10 ຄະນະກິລາ ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄື: ບຣູໄນ, ກຳປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ; ພິທີຊຸກ ທຸງຂຶ້ນເສົາ ຂອງສະພາກິລານັກຮຽນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ທຸງງານມະຫາກຳກິລາ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍວັນບຸນກິລາທີ່ຟົດຟຶ້ນ ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເປັນທາງການ.

ພິເສດ, ພິທີຈູດທວນໄຟງານມະຫາກຳກິລາ ໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົງ່ຮ່າ ປະຕິບັດ. ທວນໄຟແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງຊາວໜຸ່ມ ອາຊິຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພ້ອມທັງຍົກສູງຈິດໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມມິດຕະພາບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.

ທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ປະກາດໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ນັກຮຽນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຄັ້ງທີ 13 ປີ 2024 ຢູ່ດ່ານັ້ງ, ຫວຽດນາມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອວຍພອນບັນດານັກກິລາແຂ່ງຂັນບັນລຸໝາກຜົນດີທີ່ສຸດ ດ້ວຍຈິດໃຈກິລາ ຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຊີ້ນຳບໍລິຫານ ວຽກງານກວດກາ.
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