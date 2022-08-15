ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນ “ສະບາຍດີ ຫວຽດນາມ - Namaste Vietnam Festival 2022”
ແຕ່ວັນທີ 12 – 21 ສິງຫາ, ເຫດການດັ່ງກ່າວ ກໍຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ແຄ໊ງຮວ່າ ເຊັນດ່ຽວກັນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນວັດທະນະທຳ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ ລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆກໍຄືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ອິນເດຍ ຫວຽດນາມ Pranay Verma ເນັ້ນໜັກວ່າ ວັນບຸນຖືກຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນນະໂຍບາຍມຸ່ງໄປເຖິງຝ່າຍຕາເວັນອອກຂອງ ລັດຖະບານ ອິນເດຍ ເປັນລະອຽດ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ສວມບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ສົ່ງເສີມ, ຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ໃນນັ້ນ, ສາຍການບິນໂດຍກົງ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ຈະນຳມາເຊິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ.