ຂ່າວສານ
ໄຂງານບຸນ ດອກບານ ດ້ຽນບຽນ ປີ 2025
ງານບຸນດອກບານປີ 2025 ແລະ ວັນບຸນວັດທະນະທໍາ, ກິລາ ທ່ອງທ່ຽວບັນນດາເຜົ່າແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ມີນາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາແຂວງ ດ້ຽນບຽນ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດ້ຽນບຽນ - ສີສັນດອກບານງົດງາມ”, ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ພິທີໄຂໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍລາຍການສະແດງສິລະປະ ທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 90 ນາທີ, ປະສົມປະສານຢ່າງກົມກ່ຽວລະຫວ່າງລັກສະນະປະເພນີກັບທັນສະໄໝ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດວັດທະນະທຳ ແລະ ຈິດໃຈບໍ່ຍອມຈຳນົນຂອງຊາວ ດ້ຽນບຽນ.
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໄຂພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລແທັ່ງລອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ດ້ຽນບຽນ ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນມໍລະດົກປະຫວັດສາດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີສີສັນວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າທີ່ເປັນເອກະລັກອີກດ້ວຍ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ດ້ຽນບຽນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນທ່າໄດ້ປຽບດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮັກສາງານບຸນດອກບານ; ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:
“ທາງແຂວງພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕາມທິດມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງວົງຄະນະຍາດບັນດາເຜົ່າແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ກັບບັນດາເຜົ່າໃນເຂດ ກໍຄືໃນທົ່ວປະເທດ. ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກໍາລັງ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃນບັນດາຂົງເຂດການບໍລິກການ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ”.