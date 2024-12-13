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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ຍີ່​ປຸ່ນ

ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ… ແມ່ນບັນດາຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນາຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 8

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ (ຍີ່ປຸ່ນ), ການໂອ້ລົມສົນທະນາຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 8 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Funakoshi Takehiro ຮ່ວມເປັນປະທານ. ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ… ແມ່ນບັນດາຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາ. ໃນຂອບເຂດເຫດການຕ່າງປະເທດສຳຄັນນີ້, ຈະມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ການໂອ້ລົມສົນທະນາສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ, ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ກັບຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳພັນທະມິດສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ Takebe Arata ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Miyaji Takuma…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (22/12/1944 - 22/12/2024).
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