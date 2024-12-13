ຂ່າວສານ
ໄຂການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ (ຍີ່ປຸ່ນ), ການໂອ້ລົມສົນທະນາຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 8 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Funakoshi Takehiro ຮ່ວມເປັນປະທານ. ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ… ແມ່ນບັນດາຫົວຂໍ້ຫຼັກຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາ. ໃນຂອບເຂດເຫດການຕ່າງປະເທດສຳຄັນນີ້, ຈະມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ການໂອ້ລົມສົນທະນາສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ, ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫງວຽນມິງຫວູ ກັບຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳພັນທະມິດສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ Takebe Arata ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ Miyaji Takuma…