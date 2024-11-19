ຂ່າວສານ
ໄຂການຝືກຊ້ອມກອບກູ້ໄພພິບັດ ສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ Kampong Chhnang, ກຳປູເຈຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂການຝືກຊ້ອມກອບກູ້ໄພພິບັດ ສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ດ້ວຍເນື້ອໃນຫລັກແມ່ນການສົມທົບກັນກອບກູ້ໄພພິບັດ ແລະ ເສນາຮັກ. ການຝືກຊ້ອມກອບກູ້ໄພພິບັດ ສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງນີ້ໂດຍກຳປູເຈຍຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອກອບກູ້ໄພພິບັດອາຄານຖະ ຫຼົ່ມລົງ”. ການຝືກຊ້ອມກອບກູ້ຄັ້ງນີ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນາຍທະຫານປະມານ 1000 ຄົນ. ບັນດາກຳລັງຂອງກອງທັບ 3 ປະເທດຈະພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຝືກຊ້ອມກອບກູ້, ຝືກຊ້ອມເສນາຮັກ, ການແຂ່ງຂັນກິລາດ້ານການທະຫານ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ກອງທັບສາມປະເທດແບງປັນປະສົບການ, ຄວາມຮູ້, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນສາກົນໃນຂົງເຂດກອບກູ້ໄພພິບັດ, ເສນາຮັກ…