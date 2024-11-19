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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ການ​ຝືກຊ້ອມກອບ​ກູ້​ໄພ​ພິ​ບັດ ສາມ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ການຝືກຊ້ອມກອບກູ້ໄພພິບັດ ສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງນີ້ໂດຍກຳປູເຈຍຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອກອບກູ້ໄພພິບັດອາຄານຖະ ຫຼົ່ມລົງ”.
ການຝືກຊ້ອມກອບກູ້ໄພພິບັດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ Kampong Chhnang, ກຳປູເຈຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂການຝືກຊ້ອມກອບກູ້ໄພພິບັດ ສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ດ້ວຍເນື້ອໃນຫລັກແມ່ນການສົມທົບກັນກອບກູ້ໄພພິບັດ ແລະ ເສນາຮັກ. ການຝືກຊ້ອມກອບກູ້ໄພພິບັດ ສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງນີ້ໂດຍກຳປູເຈຍຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອກອບກູ້ໄພພິບັດອາຄານຖະ ຫຼົ່ມລົງ”. ການຝືກຊ້ອມກອບກູ້ຄັ້ງນີ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນາຍທະຫານປະມານ 1000 ຄົນ. ບັນດາກຳລັງຂອງກອງທັບ 3 ປະເທດຈະພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຝືກຊ້ອມກອບກູ້, ຝືກຊ້ອມເສນາຮັກ, ການແຂ່ງຂັນກິລາດ້ານການທະຫານ, ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ກອງທັບສາມປະເທດແບງປັນປະສົບການ, ຄວາມຮູ້, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນສາກົນໃນຂົງເຂດກອບກູ້ໄພພິບັດ, ເສນາຮັກ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສ. ຈີເລ ແລະ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2024. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ບັນລຸຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບການຮ່ວມມືກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ, ເປີດຫຼາຍໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບສ່ວນອັນຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນກົນໄກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ APEC.
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