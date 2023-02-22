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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2022, ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023

"ວີທີການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາຍຫຼັງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 594 ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ ປີ 2022 ກ່ຽວກັບການແນະນຳການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນ."
  ທ່ານຮອງປະທານຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ   

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຮະລອງ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະຫຼຸບວຽກງານສະພາປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງປີ 2022 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການປະຕິບັດງານປີ 2023. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວເປັນປະທານກອງປະຊຸມ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວີທີການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາຍຫຼັງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 594 ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ ປີ 2022 ກ່ຽວກັບການແນະນຳການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ຫັນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ, ແກ້ໄຂບາງຂໍ້ຈຳກັດ, ຂໍ້ຕິດຂັດໃນການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນ ເປັນມາດຕະຖານ.ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ຜົນສັກສິດ, ປະສິດທິພົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ຂອງສະພາປະຊາຊົນ, ໝາກຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາປະຊາຊົນນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນ ບົດບາດເປັນອົງການອຳນາດການປົກຄອງແຫ່ງລັດ ຢູ່ ທ້ອງຖິ່ນ, ຕາງໜ້າສະແດງໃຫ້ເຈດຈຳນົງ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ: ຢຸດຕິສະພາບກ່ຳປັ່ນຫາປາລ່ວງລະເມີດເຂດທະເລຂອງຕ່າງປະເທດ

ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ: ຢຸດຕິສະພາບກ່ຳປັ່ນຫາປາລ່ວງລະເມີດເຂດທະເລຂອງຕ່າງປະເທດ

ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ ແລະ ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 13 ກຸມພາເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິນໃນນ້ຳໃຫ້ຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນ; ແກ້ໄຂບັນຫາຕິດຂັດ, ຖືກຈຳກັດຕາມຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ EC ກ່ຽວກັບ IUU.
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