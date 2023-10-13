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ຂ່າວສານ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່ ​ຜູ້​ແທນຊາວ​ຄຼິດ​ຫວຽດ​ນາມ ​ເພື່ອ​ການ​ສ້າງສາ ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຄັ້ງ​ທີ 8

ຊາວຄຼິດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ເສັ້ນທາງຂອງ ສະພາສັງຄະລາດ ນັ້ນແມ່ນ ດຳລົງຊີວິດຕາມຫຼັກພະທຳຄຳສັ່ງສອນຂອງພະເຢ ທ່າມກາງຈິດໃຈຂອງຊາດ, ນຳຄວາມຜາສຸກມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ”.
ທ່ານໂດວັນຈຽນ ປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການມອບສິດຈາກປະທານປະເທດ ມອບຫຼຽນກາແຮງງານຊັ້ນ 3 ໃຫ້ແກ່ສ່ວນບຸກຄົນ 2 ຄົນ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມເດີນທາງ - ແບ່ງປັນ - ຮັບໃຊ້”  ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນ ຊາວຄຼິດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ປະເທດຊາດ ຄັ້ງທີ 8 (ອາຍຸການ 2023 - 2028) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີໜ້າທີ່ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາໝາກຜົນ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 7 ອາຍຸການ 2018 - 2023, ສ້າງທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ໃນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຄຼິດ ໄລຍະ 2023 - 2028.

ຕາມຄຸນພໍ່ ເຈິ່ນຊວັນແມັງ, ປະທານຄະນະກຳມະການສາມັກຄີ ສາສະໜາກາໂຕລິກ ຫວຽດນາມແລ້ວ, ຊາວຄຼິດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ເສັ້ນທາງຂອງ ສະພາສັງຄະລາດ ນັ້ນແມ່ນ ດຳລົງຊີວິດຕາມຫຼັກພະທຳຄຳສັ່ງສອນຂອງພະເຢ ທ່າມກາງຈິດໃຈຂອງຊາດ, ນຳຄວາມຜາສຸກມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ” ແລະ ຕາມຄຳເຕືອນຂອງ ສັນຕະປາປາ Benedicto XVI ແມ່ນ “ຊາວຄຼິດທີ່ດີ ກໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງດີ”. ຄຸນພໍ່ ເຈິ່ນຊວັນແມັງ ແບ່ງປັນວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການໂຄສະນາໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຄຼິດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສະຕິໃນການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງລັດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂະບວນການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ຕົວເມືອງສິວິໄລ, ບັນດາໂຄງການສະຫວັດດີການ, “ການຮັກແພງສັງຄົມ” ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ລະດົມທຸກໆຄົນໃນສາສະໜາຈົ່ງສາມັກຄີກັນ ເພື່ອສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈວ່າ ເຮົາແມ່ນລູກຫຼານ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮູ້ສຶກດີໃຈເມື່ອປະເທດຊາດຕ້ອງການຕົນເອງ, ລະດົມຊາວຄຼິດເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຕ່າງໆຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຈະຖືກຕັດຕອນ ເມື່ອ ນີເຊ ເນລະເທດ ຜູ້ປະສານງານ

ສປຊ ວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຈະຖືກຕັດຕອນ ເມື່ອ ນີເຊ ເນລະເທດ ຜູ້ປະສານງານ

ທ່ານ Dujarric ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄຳຕັດສິນນີ້ໄດ້ກີດຂວາງ ສປຊ ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ນີເຊ 4,3 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ພວມຕ້ອງການການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ.
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